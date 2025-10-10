Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Özge Sönmez

İstanbul'da yasak aşk dehşeti! Genç kadını ormana götürüp yapmadıklarını bırakmadılar

İstanbul Belgrad ormanında yaşanan olay dehşete düşürdü. Nasrullah T. isimli şahıs ve arkadaşı, yasak aşk yaşadığı Yasemin H.'yi ormana götürerek dakikalarca darbetti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın ifadesi ise şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Sabah
10.10.2025
10.10.2025
'da yaşayan 28 yaşındaki Yasemin H., yasak aşk yaşadığı 39 yaşındaki evli sevgilisi Nasrullah T. ve arkadaşı tarafından Belgrad ormanına götürülerek korkunç şekilde darbedildi. Genç kadını saatlerce döven saldırganlar bir de o anlar saniyhe saniye kayıt altına aldı. Yaşanan korkunç olayın ardından ölüm tehditlerinin de sonu gelmedi. Yaşanan dehşet gecesinin ardından karakolun yolunu tutan Yasemin H., sevgilisi Nasrullah T. ve arkadaşı Murat A.'dan şikâyetçi oldu.

İstanbul'da yasak aşk dehşeti! Genç kadını ormana götürüp yapmadıklarını bırakmadılar

"SENİ ORMANA GÖMERİM"

Genç kadın ifadesinde, "Nasrullah beni arabaya zorla bindirip ormanlık alana götürdü. Arkadaşıyla beraber yumrukla, sopayla vurdu. Telefonumdaki fotoğrafları aldı ve beni videoya çekti. 'Seni ormana gömerim. Kardeşinin bebeğini öldürürüm, ailene zarar veririm' sözleriyle tehdit etti" dedi.

İstanbul'da yasak aşk dehşeti! Genç kadını ormana götürüp yapmadıklarını bırakmadılar

Öte yandan; sevgilisiyle olan özel görüntülerini malzemesi olarak kullandığını ve bunun karşılığında kendisinden para talep ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine emniyet ekipleri, kadının telefonundan silindiği iddia edilen dosyaları teknik incelemeye aldı.

"TELEFON ALMADIĞIM İÇİN İFTİRA ATIYOR"

Suçlamaların hedefindeki Nasrullah T. ise sorgusunda hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Şüpheli adam ifadesinde, "Yasemin bana iftira atıyor. Psikolojik sorunlarını bahane edip bir süredir beni duygusal olarak istismar ediyor. Bana 'Videolarını eşine yollarım, internette paylaşırım' diyerek mesaj attı. Benden telefon istedi, almadım diye tartıştık. Aracıma kendi rızasıyla bindi. Hiçbir şekilde etmedim" dedi. Yasemin H.'nin hastanede alınan darp raporunda yüz ve kollarında morluklar tespit edildi. Nasrullah T., izlerin "önceden yaşanmış bir kavga sonucu" olduğunu söylemesine rağmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, darp izlerinin zamanını belirlemek için Adli Tıp incelemesi istedi. Soruşturma hem hem de şantaj iddiaları yönünden çift taraflı olarak yürütülmeye başlandı.

