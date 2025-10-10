Menü Kapat
TGRT Haber
17°
 Murat Makas

Skandal olay! Şehit mezarları tahrip edildi, savcılık harekete geçti

Erzurum'un Narman ilçesinde 93 Harbinde şehit olan Oltulu Dağgirli Daştan Efendi ve arkadaşlarının kabirlerinin tahrip edilmesi sonrası halk büyük tepki gösterdi. Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlatırken kimliği belirsiz kişiler aranıyor.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2025
09:29
|
10.10.2025
10.10.2025
09:34

'un Narman'da 93 Harbinde olan Oltulu Dağgirli Daştan Efendi ve arkadaşlarının kabirlerinin tahrip edilmesi sonrası savcılık harekete geçti. 93 harbinde Kuvayı Millîye Komutanı olarak görev yapan, Narman ilçesine 100 atlı ve yaya olarak yardıma giden, daha sonra Şekerli köyünde şehit olan ve kabri Narman ilçesi Mahmut Çavuş Mahallesi mezarlığında bulunan Oltulu Dağgirli Daştan Efendi ve beş meçhul şehide ait , kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kazılarak tahrip edildi.

Skandal olay! Şehit mezarları tahrip edildi, savcılık harekete geçti

Yaklaşık iki ay önce mezarı ziyarete giden Dağgirli Daştan Efendinin torunu Gülten Gürbüz, mezarın kazıldığını fark ederek durumu Narman Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine mezarlığa gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Skandal olay! Şehit mezarları tahrip edildi, savcılık harekete geçti

HALK TEPKİ GÖSTERİYOR

Mezarlık içerisinde taş duvardan yapılmış türbenin içerisine girilerek yapılan tahribatın kim veya kimler tarafından ne amaçla gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor. Olay yeri incelemelerinde mezarın bilinçli şekilde kazıldığı tespit edildi. Yöre halkı ise yaşanan olaya sert tepki gösterdi.

Vatandaşlar, "Bu, bir mezara değil, şehitlerimizin aziz hatırasına yapılan bir saygısızlıktır" diyerek tepkilerini dile getirdi. Yöre insanları yetkililerin bu mezarlığı düzenli bir şekilde yeniden yapılmasını istedi.

Skandal olay! Şehit mezarları tahrip edildi, savcılık harekete geçti

Birinci Dünya Savaşı sırasında Oltu'dan cepheye desteğe giden Kuvayı Milliye Komutanı Dağgirli Taştan Efendi ve beş arkadaşı, cephede şehit düşmüş ve şehit oldukları yere defnedilmişti. Bugün onların hatırasını yaşatmak için yapılan türbe, bölge halkı tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

ETİKETLER
#şehit
#erzurum
#mezar
#Narman
#93 Harbi
#Tahulip
#Oltulu Dağgirli Daştan Efendi
#Gündem
