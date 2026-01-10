Galatasaray Fenerbahçe maçı bitti mi, kaç kaç? FB GS derbisinde golleri kim attı?

Kategoriler
10 Ocak Cumartesi günü oynanan GS FB derbisinde nefes kesen anlar yaşandı. Milyonlarca kişinin televizyon ekranlarında canlı olarak takip ettiği müsabakada sonuç belli oldu.
Fenerbahçe Guendouzi'nin attığı golle Galatasaray karşısında devreye 1-0 önde girdi. Süper Kupa'da bu akşam oynanan müsabakada sarı lacivertli ekibin üstünlüğü devam etti. Karşılaşmada skor 2-0 olurken Fenerbahçe maçın galibi oldu.
Marco Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda Jayden Oosterwolde yarım vole vuruşu ile topu ağlara göndermeyi başardı. Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Süper Kupa finalinde kazanan takım Fenerbahçe olurken kupanın sahibi olmayı başardı.