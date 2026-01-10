Galatasaray Fenerbahçe maçı bitti mi, kaç kaç? FB GS derbisinde golleri kim attı?

10 Ocak Cumartesi günü oynanan GS FB derbisinde nefes kesen anlar yaşandı. Milyonlarca kişinin televizyon ekranlarında canlı olarak takip ettiği müsabakada sonuç belli oldu.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİTTİ Mİ, KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Guendouzi'nin attığı golle Galatasaray karşısında devreye 1-0 önde girdi. Süper Kupa'da bu akşam oynanan müsabakada sarı lacivertli ekibin üstünlüğü devam etti. Karşılaşmada skor 2-0 olurken Fenerbahçe maçın galibi oldu.

GALATASARAY FENERBAHÇE GOLLERİ KİM ATTI?

Marco Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda Jayden Oosterwolde yarım vole vuruşu ile topu ağlara göndermeyi başardı. Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Süper Kupa finalinde kazanan takım Fenerbahçe olurken kupanın sahibi olmayı başardı.