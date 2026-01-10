Osimhen neden yok, sakat mı? Fenerbahçe derbisinde yer almadı

Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam karşı karşıya geliyor. Nefes kesen müsabaka devam ederken Osimhen neden oynamıyor merak edildi.

OSİMHEN NEDEN YOK, SAKAT MI?

Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Osimhen, Süper Kupa yarı final maçında yer almayacak. Heyecanla beklenen GS FB maçında Osimhen forma giyemeyecek. Yıldız oyuncu millii takımda mücadelesine devam ediyor.

OSİMHEN NEDEN OYNAMIYOR?

Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kampından ayrılarak Türkiye'ye döneceği iddiası ile ilgili Nijerya Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama yapıldı.

Nijerya Milli Takım Menajeri Dayo Enebi Achor "Kampımızda sorun yok. İki kardeş arasında yaşananlar, birkaç saat içinde kolayca çözüldü. Her şey yolunda." açıklamasını yaptı.