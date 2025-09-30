Menü Kapat
Şehit polis memuru Ömer Amilağ'ın nişanlısı yürek yaktı: 'Seni damatlıkla görecektim'

İzmir'de 8 Eylül'de polis merkezine düzenlenen saldırıda yaralanan Ömer Amilağ'dan acı haber geldi. 23 gün sonra hayatını kaybeden şehidin nişanlısının düzenlenen törende söylediği sözler yürek yaktı. Terör saldırısında Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
30.09.2025
saat ikonu 19:41
|
GÜNCELLEME:
30.09.2025
saat ikonu 19:41

'da polis merkezine düzenlenen hain saldırıda ağır yaralanan 29 yaşındaki Ömer Amilağ şehit oldu. Görev yeri olan Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğündeki törene katılan nişanlısının acısı sözlerine yansıdı.

Şehit polis memuru Ömer Amilağ'ın nişanlısı yürek yaktı: 'Seni damatlıkla görecektim'

8 EYLÜL'DE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ


Saldırı 8 Eylül Pazartesi günü sabah saat 08.30 sıralarında Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi Fethi Bey Sokak'ta bulunan Salih İşgören Polis Merkezinde gerçekleşti 16 yaşındaki E.B., polis merkezine pompalı tüfekle ateş açtı. Nöbet kulübesi yakınındaki polis memurları Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ saldırıda yaralandı. Kaçmaya çalışan saldırgan kısa sürede polis ekiplerince kıstırılırken, çıkan çatışmada 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile bir sivil vatandaş da yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Ömer Amilağ ise 23 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybederek şehit oldu. Böylece saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi.

Şehit polis memuru Ömer Amilağ'ın nişanlısı yürek yaktı: 'Seni damatlıkla görecektim'

NİŞANLISI ÜNİFORMASIYLA KATILDI

Şehit polis memuru Ömer Amilağ için 4 yıldır görev yaptığı Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Mahmut Amilağ, nişanlısı Ece Öksüz, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile şehidin meslektaşları katıldı.

Şehit polis memuru Ömer Amilağ'ın nişanlısı yürek yaktı: 'Seni damatlıkla görecektim'

"SENİ DAMATLIKLA GÖRECEKTİM, ÖMER'İMİ GÖTÜRMEYİN"

Nişanlısı Ece Öksüz'ün şehidin üniformasını giyerek törene katılması duygusal anlara sahne oldu. Saygı durusu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehidin özgeçmişi okundu. Kuran-ı Kerim tilaveti sırasında şehidin nişanlısı tabutun başında, "Sen böyle mi görecektim? Seni damatlıkla görecektim. Seni çok seviyorum. Ne olur Ömer'imi götürmeyin" diyerek gözyaşı döktü. Helallik alınmasının şehidin naaşı defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı.

Şehit polis memuru Ömer Amilağ'ın nişanlısı yürek yaktı: 'Seni damatlıkla görecektim'

SALDIRININ ARDINDAN 7 TUTUKLAMA

Öte yandan, saldırının ardından gözaltına alınan saldırgan E.B., babası N.B., annesi A.B. ve 8 şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden saldırgan E.B., babası N.B., İran uyruklu K.N., Suriye uyruklu M.A., C.T.T., F.S.A. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlının annesi A.B. ile T.Y., F.Ç. ve suça sürüklenen çocuk B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şehit polis memuru Ömer Amilağ'ın nişanlısı yürek yaktı: 'Seni damatlıkla görecektim'
#izmir
#balçova
#Polis Saldırısı
#Şehitlik
#Ömer Amilağ
#Gündem
