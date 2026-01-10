Menü Kapat
TGRT Haber
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'den Okan Buruk ve Galatasaray'a fena gönderme

Galatasaray'ı 2-0'lık skorla geçerek Süper Kupa'yı kaldıran Fenerbahçe, maç sonrası sosyal medya üzerinden göndermeli paylaşımlar yaptı. Okan Buruk'un sözlerinin de yer aldığı paylaşımlar da bir animasyonun da hazırlandığı görüldü.

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'den Okan Buruk ve Galatasaray'a fena gönderme
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.01.2026
saat ikonu 22:01
|
GÜNCELLEME:
10.01.2026
saat ikonu 22:01

Süper Kupa, Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oldu. Maç boyu iyi bir oyun sergileyen Sarı Kanarya, sarı kırmızılıların etkili bir oyun kuramamasıyla da finalde zaferi elde etmeyi başardı.

Kupa sahibi Fenerbahçe, maçın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla Galatasaraylıları kızdıracak hamleler yaptı.

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'den Okan Buruk ve Galatasaray'a fena gönderme

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ KULLANILDI

Sarı lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan ilk paylaşımda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bir basın toplantısı sırasındaki sözleri kullanıldı.

"KAPIYI KAPATIN BAŞLIYORUZ"

"Kapıyı kapatın. Başlıyoruz!" ifadelerinin kullanıldığı paylaşımın devamı da geldi.

https://x.com/Fenerbahce/status/2010047309711659434

PAYLAŞIMLAR DURMADI! YİNE OKAN BURUK...

Sarı lacivertlilerin hesabında bir başka paylaşım daha yapıldı. Bu kez Teknik Direktör Okan Buruk'un yer aldığı bir animasyonda mağlubiyet sonrası Buruk'un kaçmasına ve ağlamasına yer veren bir video paylaşıldı.

https://x.com/Fenerbahce/status/2010048668569579633

Süper Kupa sahibini buldu! Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2 golle devirdi
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
