Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'den Okan Buruk ve Galatasaray'a fena gönderme

Süper Kupa, Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oldu. Maç boyu iyi bir oyun sergileyen Sarı Kanarya, sarı kırmızılıların etkili bir oyun kuramamasıyla da finalde zaferi elde etmeyi başardı.

Kupa sahibi Fenerbahçe, maçın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla Galatasaraylıları kızdıracak hamleler yaptı.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ KULLANILDI

Sarı lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan ilk paylaşımda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bir basın toplantısı sırasındaki sözleri kullanıldı.

"KAPIYI KAPATIN BAŞLIYORUZ"

"Kapıyı kapatın. Başlıyoruz!" ifadelerinin kullanıldığı paylaşımın devamı da geldi.

https://x.com/Fenerbahce/status/2010047309711659434

PAYLAŞIMLAR DURMADI! YİNE OKAN BURUK...

Sarı lacivertlilerin hesabında bir başka paylaşım daha yapıldı. Bu kez Teknik Direktör Okan Buruk'un yer aldığı bir animasyonda mağlubiyet sonrası Buruk'un kaçmasına ve ağlamasına yer veren bir video paylaşıldı.

https://x.com/Fenerbahce/status/2010048668569579633