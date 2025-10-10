Menü Kapat
Benim Sayfam
TGRT Haber
17°
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

Dev bankadan çarpıcı Türkiye açıklaması! Enflasyon ve faiz tahmini değişti

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley Türkiye'ye ilişkin faiz ve enflasyon tahminlerini değiştirdi. Yayımlanan raporda 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30'dan yüzde 31.5'e yükseltildi. TCMB'den 23 Ekim'deki faiz indirimi beklentimizi 200 baz puandan 150 baz puana düşürüldü.

İstatistik Kurumu () tarafından beklentilerin üzerinden açıklanan verisinin ardından ABD'li yatırım bankası Türkiye'ye ilişkin ve enflasyon tahminlerini revize etti.

Dev bankadan çarpıcı Türkiye açıklaması! Enflasyon ve faiz tahmini değişti

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylülde aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 33,29 arttı. Morgan Stanley'nin raporunda yüksek gelen enflasyon verileri ışığında, yıl sonu enflasyon tahmini yukarı yönlü revize edildi.

Dev bankadan çarpıcı Türkiye açıklaması! Enflasyon ve faiz tahmini değişti

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİSİ GÜNCELLENDİ

Raporda, "2025 yıl sonu enflasyon tahminini %30'dan %31.5'e yükselttik. 2026 yıl sonu için enflasyon beklentimizi %26 olarak koruyoruz. 'den 23 Ekim'deki faiz indirimi beklentimizi 200 baz puandan 150 baz puana düşürdük. 11 Aralık'ta da 150 baz puan indirim bekliyoruz" denildi.

Eylül ayı enflasyon verilerinin yukarı yönlü sürpriz yaparak dezenflasyon eğiliminde daha fazla yavaşlama olduğunu gösterdiğini belirten stratejistler, bu nedenle yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30'dan yüzde 31,5'e yükseltti.

Notta enflasyona dair "Gıda arzının 2026'da normale döneceğine ve 2026'nın dördüncü çeyreğindeki enflasyon verilerini olumlu etkileyeceğine inanıyoruz. Bu nedenle, 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 26'da sabit tutuyoruz.

Dev bankadan çarpıcı Türkiye açıklaması! Enflasyon ve faiz tahmini değişti

Yine de, çekirdek enflasyondaki yavaşlayan dezenflasyon eğiliminin, Merkez Bankası'nın yaklaşan Ekim toplantısında faiz indiriminin daha da yavaş bir tempoda gerçekleşmesine yol açması muhtemel" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada "Merkez Bankası'nın her iki toplantıda da 150 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını düşünüyoruz. Sonuç olarak, önceki yüzde 37 ve yüzde 26 tahminlerimizi revize ederek, politika faizinin 2025 sonunda yüzde 37,50 olmasını, 2026 sonunda ise yüzde 26,50'ye düşmesini bekliyoruz" değerlendirmesine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan 6 ülkeden gelen ucuz lastiklere soruşturma
İşte yatırımcının yeni güvenli limanı! Yatırımcısı yüzde 75 kazandı
ETİKETLER
#Türkiye
#enflasyon
#faiz
#tüik
#tcmb
#morgan stanley
#Ekonomi
