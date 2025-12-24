Peaky Blinders filmi nereden izlenir? The Immortal Man hangi platformda yayınlanıyor?

Netflix, kült suç dizisi “Peaky Blinders”ın devam filmi olan “The Immortal Man” için ilk fotoğraf paylaşıldı. Birçok kişinin heyecanla beklediği film için tarih duyuruldu.

PEAKY BLİNDERS FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

6 Mart 2026'da sınırlı sayıda sinema salonunda, 20 Mart 2026'da ise Netflix üzerinden tüm dünyada izleyiciyle buluşacak.

Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan gibi isimlerin yer aldığı film için bekleyiş sürüyor.

1s 30dk sürecek olan dram ve tarih filminin vizyona gireceği tarih duyuruldu.