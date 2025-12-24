Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Peaky Blinders filmi nereden izlenir? The Immortal Man hangi platformda yayınlanıyor?

Neftlix'te yayınlanan ve sevilen Peaky Blinders dizisinin filminin geleceği haberi duyuruldu. Binlerce kişi tarafından severek izlenen Peaky Blinders filmi nereden izlenir, hangi platformda belli oldu. Netflix tarafından vizyon tarihi ve ilk fragman ise yayınlandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 17:51
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 17:51

, kült dizisi “Peaky Blinders”ın devam filmi olan “The Immortal Man” için ilk fotoğraf paylaşıldı. Birçok kişinin heyecanla beklediği için tarih duyuruldu.

PEAKY BLİNDERS FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

Heyecanla beklenen filmin vizyon tarihi belli oldu. 6 Mart 2026’da sınırlı sayıda sinema salonunda, 20 Mart 2026’da ise Netflix üzerinden tüm dünyada izleyiciyle buluşacak. Buna göre bir süre sinemada yer alacak olan film bir süre sonra Netflix ekranlarında izlenebilecek.

THE IMMORTAL MAN HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan gibi isimlerin yer aldığı film için bekleyiş sürüyor. Binlerce kişi film ne zaman çıkacak merak ederken vizyon tarihi de duyuruldu. Film ilk olarak 6 Mart'ta sinema ekranlarında yayınlanırken 20 Mart'ta Netflix platformunda yayınlanacak.

PEAKY BLİNDERS FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK 2026?

1s 30dk sürecek olan dram ve tarih filminin vizyona gireceği tarih duyuruldu. İlk olarak 6 Mart'ta sinemalarda yer alacak olan film, 20 Mart'ta dijital platform Netflix'te yayınlanacak.

