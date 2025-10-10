KPSS puanı kaç yıl geçerli? KPSS kaç yılda bir yapılır?

Memuriyet hayali olan binlerce insanın girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bugün açıklanacak. sınavın açıklanmasının ardında adaylar puanlarını öğrenecekler.

Sınavın açıklanmasına sayılı saatler kala adaylar tarafından KPSS puanı kaç yıl geçerli olduğu araştırılmaya başlandı. Ayrıca KPSS kaç yılda bir yapılır sorusunun cevabı da merak ediliyor.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS puanı sonuçların açıklanmasının ardından iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak farklı alanlar için bu süre değişiklik göstermektedir. Öğretmen adayları için KPSS puanının geçerlilik süresi 1 yıldır. Adayların iki yılın sonunda ise puanları geçersiz olur ve tekrardan sınava girmeleri gerekir.

KPSS KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

KPSS ortaöğretim/ön lisans sınavı 2 yılda bir yapılkmaktadır. Ön lisans ve ortaöğretim sınavları sadece çift yıllarda düzenlenir. KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavı en son 2024 yılında yapılmıştı. 2026 yılında tekrardan KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavı gerçekleştirilecek.

KPSS lisans sınavı ise her yıl yapılır. İki sınavın sonuçları da bazı istisna durumlar haricinde açıklandığı tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerli olur.