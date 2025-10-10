Google’dan 5 milyar dolarlık dev yatırım

Google, Avrupa’daki dijital altyapısını büyütme planları kapsamında Belçika’ya dev bir yatırım yapıyor. Şirket, önümüzdeki iki yıl içinde ülkenin bulut ve yapay zekâ altyapısını genişletmek amacıyla 5 milyar euro ek yatırım gerçekleştireceğini açıkladı.

VERİ MERKEZİ BÜYÜYOR, İSTİHDAM ARTIYOR

Bu yatırımla birlikte Google’ın Saint-Ghislain (Sen-Gislen) kentinde bulunan mevcut veri merkezinin kapasitesi artırılacak. Şirket, aynı zamanda yaklaşık 300 kişiye yeni iş imkânı sağlamayı hedefliyor.

Google’ın Belçika’daki bu tesisi, bugüne kadar 11 milyar euroyu aşan yatırım değeriyle ülkenin en büyük teknoloji merkezlerinden biri konumunda. Tesiste hâlihazırda 600 kişi çalışıyor.

TEMİZ ENERJİYLE DESTEKLENECEK

Yatırım planının bir parçası olarak Google, Belçika’da rüzgâr enerjisine de yatırım yapacağını duyurdu. Böylece hem veri merkezlerinin enerji ihtiyacı temiz kaynaklarla karşılanacak hem de ülkenin elektrik şebekesi yenilenebilir enerjiyle desteklenecek.