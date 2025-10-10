Menü Kapat
Ferrari Elettrica’da tarihte bir ilk! Motorun gerçek sesi duyulacak

Ferrari, ilk elektrikli aracı Elettrica’da yapay motor sesi yerine elektrik motorunun ürettiği gerçek titreşimleri kullanan özel bir ses sistemi geliştirdi.

Ferrari Elettrica'da tarihte bir ilk! Motorun gerçek sesi duyulacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 09:11

, otomobil dünyasında yıllardır tartışılan “elektrikli araçlar nasıl ses çıkarmalı?” sorusuna kendine özgü bir yanıt verdi. Marka, ilk tamamen elektrikli modeli Elettrica’da yapay sesleri reddederek, elektrik motorlarının ürettiği doğal titreşimleri temel alan yeni bir sistem geliştirdi. Amaç, sürücüye hem otantik hem de heyecan verici bir deneyim sunmak.

Ferrari Elettrica’da tarihte bir ilk! Motorun gerçek sesi duyulacak

FERRARİ’DEN FARKLI BİR SES FELSEFESİ

Yıllardır birçok otomobil üreticisi, elektrikli araçlarda içten yanmalı motorların o karakteristik sesini yeniden oluşturmanın yollarını arıyor. Kimisi yapay sesler üretiyor, kimisi özel hoparlör sistemleriyle motor gürültüsünü taklit ediyor. Örneğin BMW, Hans Zimmer’le işbirliği yaparken, Dodge V8 motor sesini dijital olarak yansıtıyor.

Ferrari ise bu yola girmedi. Şirket, “gerçek” motor sesi deneyimini korumak için kendi mühendislik yaklaşımını ortaya koydu. Elettrica’da ses, doğrudan elektrik motorunun titreşimlerinden geliyor. Arka aksta yer alan yüksek hassasiyetli bir sensör, güç aktarma organının titreşimlerini algılıyor ve bunları yükselterek araç içindeki ses sistemi üzerinden sürücüye iletiyor.

Ferrari Elettrica’da tarihte bir ilk! Motorun gerçek sesi duyulacak

ELEKTRİKLİ GİTAR İLHAMI

Ferrari’nin NVH (gürültü, titreşim ve sertlik) uzmanı Antonio Palermo, sistemin ilhamını elektrikli gitardan aldıklarını söylüyor. Nasıl ki gitarın telleri titreşerek kendi sesini üretir, Elettrica’nın da motoru benzer bir prensiple “kendi sesini” oluşturuyor. Yani bu araçta duyulan her ses, tamamen gerçek.

Ferrari, sesin yalnızca işlevsel bir amaç taşıdığını da vurguluyor. Sürücüye tork ve hızlanma konusunda geri bildirim sağlıyor, ancak gereksiz durumlarda sessizliği koruyor. Yani şehir içinde sessiz, hızlandığında ise tam bir Ferrari gibi davranıyor.

Ferrari Elettrica’da tarihte bir ilk! Motorun gerçek sesi duyulacak

YAPAY DEĞİL, DOĞAL BİR KARAKTER

Elektrikli araçlarda sessizlik genelde konfor olarak görülüyor. Ancak performans tutkunları için bu durum, sürüş hissini eksik kılabiliyor. Ferrari’nin çözümü ise hem sessizliği hem de heyecanı bir araya getiriyor. İçten yanmalı bir motoru taklit etmek yerine, kendi kimliğini oluşturuyor.

Ferrari Elettrica’da tarihte bir ilk! Motorun gerçek sesi duyulacak
