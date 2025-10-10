Ateşkes haberi petrolü sakinleştirdi

İsrail ile Hamas’ın çatışmaları sonlandırmaya yönelik planın ilk aşamasında uzlaşması, enerji piyasalarında “rahatlama etkisi” oluşturdu. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 27 sent düşüşle 64,95 dolara, ABD Batı Teksas (WTI) tipi petrol ise 21 sent gerileyerek 61,29 dolara indi.

Yine de her iki petrol türü haftalık bazda yaklaşık yüzde 1 civarında kazancını korumayı başardı.

“ARZ FAZLASI” ENDİŞESİ GERİ DÖNDÜ

ANZ analisti Daniel Hynes, Gazze’deki ateşkesin son iki yıldır süren arz kesintisi riskini azaltabileceğini belirterek, “Bu gelişme OPEC’in üretim kısıtlamalarını gevşetmeye devam etmesiyle birleşince, piyasaların yeniden petrol fazlasına odaklanmasına neden oldu” dedi.

Öte yandan OPEC+ ülkelerinin hafta sonu aldığı sınırlı kasım ayı üretim artışı kararı, arz fazlası kaygılarını bir nebze yumuşattı. BMI analistleri ise, “Ham petrol arzında hızlı bir artış beklentisine rağmen fiyatlarda sert bir düşüş yaşanmadı” yorumunu yaptı.

ABD’DE HÜKÜMET KRİZİ ENDİŞESİ

Yatırımcılar, ABD’de olası bir hükümet kapanmasının ekonomiyi yavaşlatabileceği ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkenin talebini olumsuz etkileyebileceği ihtimaline karşı temkinli duruyor.