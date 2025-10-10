Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Ateşkes haberi petrolü sakinleştirdi

Gazze’deki savaşı bitirme planının ilk aşamasında anlaşmaya varılması, küresel piyasalarda tansiyonu düşürdü. Artan risk iştahıyla birlikte petrol fiyatları da hafifçe geriledi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 09:05

İsrail ile Hamas’ın çatışmaları sonlandırmaya yönelik planın ilk aşamasında uzlaşması, enerji piyasalarında “rahatlama etkisi” oluşturdu. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 27 sent düşüşle 64,95 dolara, ABD Batı Teksas (WTI) tipi petrol ise 21 sent gerileyerek 61,29 dolara indi.

Yine de her iki petrol türü haftalık bazda yaklaşık yüzde 1 civarında kazancını korumayı başardı.

“ARZ FAZLASI” ENDİŞESİ GERİ DÖNDÜ

ANZ analisti Daniel Hynes, Gazze’deki ateşkesin son iki yıldır süren arz kesintisi riskini azaltabileceğini belirterek, “Bu gelişme ’in üretim kısıtlamalarını gevşetmeye devam etmesiyle birleşince, piyasaların yeniden petrol fazlasına odaklanmasına neden oldu” dedi.

Öte yandan OPEC+ ülkelerinin hafta sonu aldığı sınırlı kasım ayı üretim artışı kararı, arz fazlası kaygılarını bir nebze yumuşattı. BMI analistleri ise, “ arzında hızlı bir artış beklentisine rağmen fiyatlarda sert bir düşüş yaşanmadı” yorumunu yaptı.

ABD’DE HÜKÜMET KRİZİ ENDİŞESİ

Yatırımcılar, ABD’de olası bir hükümet kapanmasının ekonomiyi yavaşlatabileceği ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkenin talebini olumsuz etkileyebileceği ihtimaline karşı temkinli duruyor.

#petrol fiyatları
#ham petrol
#opec
#enerji piyasası
#İsrail-hamas Çatışması
#Arz Fazlası
#Ekonomi
