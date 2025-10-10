Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
17°
Teknoloji
Editor
 Serhat Yıldız

Çin'den çip operasyonu: ABD ürünlerine 'sınır duvarı'

Pekin, yapay zekâ ve yarı iletken sektöründe kontrolü sıkılaştırdı. Kaçak yollarla ülkeye giren ABD çiplerinin değerinin 1 milyar doları bulduğu bildiriliyor.

Haber Merkezi
10.10.2025
10.10.2025
yönetimi, yapay zekâ ve yarı iletken teknolojilerinde kritik öneme sahip çiplerin ithalatına yeni kısıtlamalar getirdi. Financial Times’ın üç ayrı kaynağa dayandırdığı habere göre, ülke genelindeki büyük limanlarda özel ekipleri devreye sokuldu. Bu ekipler, ABD menşeli yarı iletken sevkiyatlarını tek tek inceleyerek özellikle Nvidia gibi üreticilerin ürünlerine yönelik denetimleri artırıyor.

AMAÇ: YERLİ ÜRETİCİYİ ABD’DEN UZAKLAŞTIRMAK

Habere göre Pekin’in bu adımı, Çinli devlerinin Nvidia’nın “Çin’e özel” olarak geliştirdiği işlemcilerden uzaklaşmasını sağlamak amacı taşıyor. Söz konusu modeller —H20 ve RTX Pro 6000D— aslında ABD’nin ihracat kısıtlamalarına uyacak şekilde tasarlanmıştı. Ancak Çin, bu ürünlerin bile uzun vadede bağımlılık oluşturduğu görüşünde.

KAÇAK ÇİP TRAFİĞİ BÜYÜYOR

Financial Times, sadece mayıs ayından bu yana üç aylık dönemde yaklaşık 1 milyar dolar değerinde Nvidia çipinin kaçak yollarla Çin’e sokulduğunu belirtiyor.

Bugüne kadar gümrükler, vergiler ödendiği sürece çip ithalatına büyük engeller çıkarmıyordu. Fakat son haftalarda başlayan sıkı denetimler, Pekin’in teknoloji alanında kontrolü ele alma kararlılığının yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

#Teknoloji
#çin
#yapay zeka
#gümrük
#nvıdıa
#Cips Sektörü
#Yarı Iletken
#Ihracat Kısıtlaması
#Yarı İletken
#İhracat Kısıtlamaları
#Teknoloji
