6 Ocak Salı reyting sonuçları 2026 || Kıskanmak, Rüya Gibi, Mehmed: Fetihler Sultanı, Fenerbahçe-Samsunspor maçı… Dün en çok ne izlendi?

6 Ocak 2026 reyting sonuçları televizyon dünyasının en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Yılbaşı arasının ardından ekranlar yeniden hareketlenirken dün akşam Kıskanmak, Rüya Gibi ve Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Ayrıca Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
6 Ocak Salı akşamı Now TV’de Kıskanmak, Show TV’de Rüya Gibi, TRT1’de ise Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. İki haftalık aranın ardından heyecan dolu bölümler milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitlerken, Fenerbahçe-Samsunspor maçı da büyük bir ilgi ile takip edildi.
Dün akşam Now TV’de Kıskanmak dizisi 17. Bölümüyle, Show TV’de Rüya Gibi dizisi 6. Bölümüyle, TRT1’de ise Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 6. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde Kanal D’de Gol Kralı, Star TV’de Bayi isimli yerli sinema filmi izleyiciyle buluştu. Ayrıca dün akşam Süper Kupa yarı final mücadelesinde Fenerbahçe-Samsunspor futbol severleri ekran başına toplarken, TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışmasında heyecan dozu yüksek bir gece yaşandı…
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 6 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.