Mauro Icardi sevgilisi China Suarez için kesenin ağzını açtı! Yaptığı jest ile hayrete düşürdü

Galatasaraylı Mauro Icardi, kız arkadaşı China Suarez'e yaptığı sürprizle herkesi şaşırttı. büyük bir sürpriz yaptı. Suarez'in giydiği 9 numaralı formasını kişileştiren Icardi bir de formanın üzerine değeri 500 bin lira olan taşlar işletti.

ICARDI'DEN SEVGİLİSİNE JEST ÜSTÜNE JEST

Galatasaray'da forma giyen Icardi için sık sık Türkiye'ye gelen China Suarez, son paylaşımıyla takipçilerini de şaşırttı. Sık sık sevgilisine yaptığı jestlerle konuşulan Icardi, Arjantinli sevgilisinin giydiği 9 numaralı formasını kişiselleştirdi.

China Suarez'in formasındaki 9 numarasının altına 'China' yazdıran Icardi, 500 bin liralık değerli taşlarla formayı doldurdu. Icardi'nin bu jesti sosyal medyada geniş yer edindi.

MAURO ICARDI, GALATASARAY FORMASINI 500 BİN DEĞERİNDEKİ TAŞLARLA SÜSLEDİ

China Suarez'in Icardi'nin formayı isim, numara ve Türk bayrağı logosunu taşla işletmesi jestini sosyal medya hesabından paylaştı. Sık sık Türkiye'ye gelen Suarez, Galatasaray maçlarında da stada gelerek takıma destek olmayı ihmal etmiyor.