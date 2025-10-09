Burak Özçivit trafikte hayranının sorusu karşısında söyleyecek söz bulamadı

Trafikte ilerleyen Burak Özçivit, motosikletli hayranıyla girdiği diyalogla beğeni topladı. Aracıyla ilerleyen ünlü oyuncunun yanına motosikletiyle yaklaşan bir hayranı, ''Çok yakışıklı biriyim ama oyuncu olamıyorum. Nasıl oyuncu olabilirim?'' diye sordu. Özçivit ise soru karşısında bir süre ne siyeceğini bilemedi.

HAYRANI, BURAK ÖZÇİVİT'İ TRAFİKTE YAKALADI

Geçtiğimiz haftalarda eşi Fahriye Evcen'le birlikte gündeme gelen Burak Özçivit, bu kez trafikte yaşadığı bir anla sosyal medyada konuşuldu. Motosikletiyle seyir halindeyken yanına yaklaşan bir hayranı, "Çok yakışıklı biriyim ama oyuncu olamıyorum. Nasıl oyuncu olabilirim?" diye sordu.

Soruyu duyan ünlü oyuncu kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra gülümseyerek, "Çok zor, bir yöntemi olsa keşke söylesem" şeklinde cevap verdi. Hayranı ise Burak Özçivit'in aracının uzaklaşmasıyla "Çok iyi biri gerçekten" dedi.

BOŞANMA İDDİALARINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Haklarında sürekli boşanacaklarına dair haberler çıkan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti iddialara tepki gösterdi. Yakın bir arkadaşlarının sergisini gezmeye giden çiftten Burak Özçivit, "Yalan dolan, bıktık artık. Lütfen bu saçma konuları hiç açmayın" diyerek sitem etti.