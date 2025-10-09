KPSS branş bazında sıralama nasıl bakılır? ÖSYM internet sitesinde duyurulacak

KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre sonuçlar 10 Ekim 2025 Cuma günü erişime açılacak.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS’nin ardından adaylar, hem genel sıralamalarını hem de branş bazındaki durumlarını merakla bekliyor. 14 Eylül’de tamamlanan KPSS Lisans oturumlarının ardından, kamu yönetimi, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik gibi alanlarda sınava giren adaylar sonuç açıklama tarihine odaklandı. ÖSYM’nin resmi sınav takvimine göre, 2025 KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılı olarak gönderilmeyecek ve tüm bilgiler dijital ortamda erişime açılacak. Sonuç ekranında adayların testlerde verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları yer alacak.

Branş bazında sıralamalar ise sonuçların açıklanmasının ardından ilerleyen günlerde ÖSYM’nin internet sitesinde paylaşılacak. Böylece adaylar, kendi alanlarında Türkiye genelinde hangi sırada olduklarını görebilecek. Branş sıralaması, atama sürecinde adayların tercihlerini yaparken önemli bir referans noktası olacak.

KPSS BRANŞ BAZLI SIRALAMAYA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

KPSS sonuçları açıklandıktan sonra, ÖSYM adaylara branş bazlı sıralamalarını ayrı bir duyuru ile sunar. Bu sıralama, her testin kendi alanında değerlendirilmesiyle oluşturulur. Örneğin, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik alanlarında sınava giren adayların sıralamaları, yalnızca aynı alandaki diğer adaylara göre hesaplanır. Böylece adaylar kendi branşlarında rekabet düzeylerini görebilecekler.

Branş bazlı sıralamalara ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlanabilir. Adaylar, KPSS sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra branş sıralamalarını görüntüleyebilir. Bu bilgiler, sınav sonuçlarının ardından belirli bir süre içinde paylaşılır ve resmi veriler ÖSYM’nin sisteminde yayınlanır.

Adayların branş bazındaki sıralamaları, kamu kurumlarının yapacağı alımlarda hangi pozisyonlar için başvuru yapabileceklerini belirlemede yol gösterici olur. Sıralamaların yayınlanmasının ardından tercih kılavuzları açıklanır ve adaylar, elde ettikleri KPSS puan türlerine göre tercih sürecine dahil olurlar.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınav sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilecek.

Branş bazında sıralama sonuçları ise KPSS puanlarının açıklanmasının ardından ÖSYM’nin internet sitesinde duyurulacak.