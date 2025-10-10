Zuhal Topal'ın sözleri Yasemin Ergene'ye mi gönderme? Sosyal medya karıştı

Uzun yıllardır ekranda olan Zuhal Topal, sunuculuğunu üstlendiği son programında imalı sözleriyle dikkat çekti. İsim vermeden sosyeteden bir ailenin oğluyla evlenen ve bir anda iş birlikleri yapamaya başladığını belirten Zuhal Topal'ın geçtiğimiz günlerde boşanan Yasemin Ergene'ye gönderme olabileceği sosyal medyada

ZUHAL TOPAL'DAN YASEMİN ERGENE'YE GÖNDERME

Zuhal Topal sunuculuğunu üstlendiği programda isim vermeden, "Allanmış pullanmış, renklendirilmiş, filtrelenmiş hayatlar bunlar. Bunlar yapay, kurgu. Çok mutluyuz, acayip bir evliliğim var, sosyaetenin çok önde gelen bir ailesinin evladıyla evlendi. Markalarla iş birlikleri yapıyor, yediğim önde yemediğim arkamda, Çat bir bakıyorsun boşanmış." dedi.

Zuhal Topal'ın bu sözleri geçtiğimiz ay boşanan Yasemin Ergene'ye gönderme olarak yorumlandı. Yasemin Ergene sosyetenin tanınmış ailenin oğlu olan İzzet Özilhan ile 2011 yılında evlendi ve geçtiğimiz ay boşandı.

YASEMİN ERGENE AŞK HABERLERİYLE GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz ay İzzet Özilhan'dan boşanan Yasemin Ergene, Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk yaşadığı iddia edildi. Yasemin Ergene'nin yakın çevresine hayatından kimse olmadığını ve bir süre de kimseyle görüşmek istemediğini belirttiği öne sürüldü.