Eski Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem gözaltına alındı! Evinde aramalar yapıldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 21 kişi hakkında "rüşvet, suç işleme amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMALAR YAPILDI

Başsavcılığın talimatıyla hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdem ile diğer şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama başlattı.

Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Erdem'in emniyete götürüleceği öğrenildi.