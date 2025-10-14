Real Madrid'den Kenan Yıldız bombası! Vinicius'un yerine geliyor

2005 doğumlu milli yıldız, Juventus formasıyla bu sezon gösterdiği performansla sadece İtalya’da değil, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde de gündem oldu. İspanyol devi Real Madrid’in, Kenan Yıldız’ı potansiyel transfer hedefleri arasına aldığı ve oyuncuyu yakından takip ettiği ileri sürüldü.

REAL MADRİD ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İZLEYECEK

Haberlere göre, Real Madrid scout ekibinin, Juventus’un Avrupa maçlarında Kenan Yıldız’ı canlı olarak izleyeceği belirtiliyor. Yönetimin, 20 yaşındaki oyuncunun gelişimini ve oyun tarzını yakından gözlemleyeceği ifade edildi.

JUVENTUS KOLAY KOLAY BIRAKMAK İSTEMİYOR

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Juventus cephesi, genç yıldızı satmaya sıcak bakmıyor. Siyah-beyazlı kulübün, Kenan Yıldız’ı takımın geleceği olarak gördüğü ve yeni sözleşme teklifinde bulunmak istediği kaydedildi. Ancak oyuncunun, Juventus’un teklif ettiği yeni kontratı henüz kabul etmediği iddia ediliyor.

CAPELLO’DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Fabio Capello, Kenan Yıldız hakkında yaptığı açıklamada, “Real Madrid seviyesinde bir futbolcu” ifadelerini kullanarak genç oyuncuya övgüde bulundu.

VİNİCİUS JR.'IN ALTERNATİFİ

Son günlerde, Chamartín koridorlarında bir söylenti giderek güçlendi. Birçok kişi, Kenan Yıldız’ı Vinícius Jr.’ın potansiyel halefi olarak görüyor. Özellikle de Brezilyalı yıldız yüksek maaş taleplerinde ısrar ederse.

Florentino Pérez ve José Ángel Sánchez, “belirli taleplere boyun eğmeyeceklerini” açıkça dile getirdi. Bu nedenle, Yıldız’ın takibi stratejik bir önlem olarak değerlendiriliyor.

ARDA GÜLER FAKTÖRÜ

Kenan Yıldız için bir başka avantaj da Arda Güler’in referansı. İki oyuncu Türkiye Milli Takımı’nda takım arkadaşı ve birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Güler’in, Real Madrid’de Kenan’la aynı formayı giymekten büyük memnuniyet duyacağı belirtiliyor.

KARİYER GEÇMİŞİ

4 Mayıs 2005 tarihinde Almanya’nın Regensburg kentinde doğan Kenan Yıldız, futbol kariyerine Bayern Münih altyapısında başladı. 2022 yılında Juventus’a transfer olan genç futbolcu, kısa sürede A takıma yükselerek Serie A’da forma giymeye başladı. Türkiye A Milli Takımı’nda da görev yapan Kenan Yıldız, hücum hattında hem kanat hem de 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

TRANSFER İHTİMALİ GÜÇLÜ MÜ?

Real Madrid’in Kenan Yıldız’ı yakından izlemesi, kulübün geleceğe yatırım politikasıyla da örtüşüyor. Ancak şu an için resmi bir teklif bulunmuyor. Transfer sürecinin, sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.