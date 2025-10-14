Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Muş’ta facianın eşiğinden dönüldü! Tren öğrenci servisine çarptı

Muş’ta yaşanan kazada facianın eşiğinden dönüldü. Hemzemin geçitte meydana gelen kazada, yolcu treninin öğrenci servisine çarpması sonucu 17 öğrenci yaralandı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 15:48

'ta yaşanan , sabah saatlerinde Tatvan-Elazığ seferini yapan yolcu treninin Yeşilce Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitten geçtiği sırada meydana geldi. Ramazan Aytulun idaresindeki öğrenci servisine, hemzemin geçitten geçtiği sırada çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrularak hurdaya döndü.

Muş’ta facianın eşiğinden dönüldü! Tren öğrenci servisine çarptı

17 ÖĞRENCİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, serviste bulunan öğrencileri kısa sürede araçtan çıkardı. Yaralanan 17 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın meydana geldiği hemzemin geçitte güvenlik önlemleri alarak bir süre trafiğe kapattı. Tren seferleri, yapılan incelemenin ardından yeniden normale döndü.

Muş’ta facianın eşiğinden dönüldü! Tren öğrenci servisine çarptı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR AÇIKLADI

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay’dan alınan bilgilere göre öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın meydana geldiği Yeşilce Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Salih Özgüç, hemzemin geçitlere çare bulunmasını isteyerek, "Bulunduğumuz yer, Yeşilce ile Sütlüce’yi birbirine bağlayan ve oldukça işlek bir yol. Çiftçilerimiz ve mahalle sakinlerimiz bu yolu sık sık kullanıyor. Bugün burada üzücü bir kaza meydana geldi. Tren, bir öğrenci servisine çarptı. Şans eseri kazada can kaybı yaşanmadı ancak öğrencilerimiz var. Bu hemzemin geçitlere bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Özellikle bir bariyer konulmasını talep ediyoruz. Bu tür kazaların önüne geçilmesi için mutlaka önlem alınması gerekiyor. İnşallah bir daha burada böyle bir kaza yaşanmaz" dedi.

Muş’ta facianın eşiğinden dönüldü! Tren öğrenci servisine çarptı

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler hemzemin geçitteki uyarı sistemlerinin çalışıp çalışmadığını ve kazanın meydana gelme nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşte paranın şampiyonu! Yatırımcısına en çok kazandıran futbol takımı belli oldu
ETİKETLER
#kaza
#yaralı
#tren
#muş
#öğrenci servisi
#Hemzemin Geçit
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.