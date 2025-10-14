Menü Kapat
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İşte paranın şampiyonu! Yatırımcısına en çok kazandıran futbol takımı belli oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında yılın 9 ayında yatırımcısına kazandıran tek kulüp belli oldu. Dört büyüklerin arasındaki rekabet Borsa İstanbul işlemlerinde de devam ediyor. İşte en çok kazandıran ve kaybettiren kulüpler...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 12:59

'da işlem gören spor kulüpleri arasında yılın 9 ayında yatırımcısına kazandıran tek kulüp, yüzde 11,7 ile oldu. Söz konusu dönemde spor endeksi yüzde 21,4 düştü. Kulüplerin yaşadığı finansal problemler, zayıf bilançolar hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

İşte paranın şampiyonu! Yatırımcısına en çok kazandıran futbol takımı belli oldu

Borsada işlem gören spor kulüpleri arasında yılın 9 ayında tek kazandıran kulübün yüzde 11,7 ile Fenerbahçe Futbol AŞ olduğu görüldü. Sponsorluk anlaşmaları hisselerin değer kazanmasında etkili oldu. Öte yandan sarı-lacivertli takım bu dönemde teknik adam değişikliği de yaptı. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından hisselerindeki yükseliş dikkati çekti.

İşte paranın şampiyonu! Yatırımcısına en çok kazandıran futbol takımı belli oldu

Aynı dönemde Fenerbahçe Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin 38. başkanı seçildi. Bu dönemde Sportif ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri yüzde 42,8, Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 39,9, Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının hisseleri yüzde 6,6 değer kaybetti.

İşte paranın şampiyonu! Yatırımcısına en çok kazandıran futbol takımı belli oldu

EN ÇOK KAYBETTİREN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Spor şirketlerinin eylül ayındaki performanslarına bakıldığında yatırımcısına Galatasaray yüzde 15,1, Fenerbahçe yüzde 14,4, Beşiktaş yüzde 8,3 ve Trabzonspor yüzde 3,2 kaybettirdi. Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Galatasaray eylül ayını 19 milyar 35 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

İşte paranın şampiyonu! Yatırımcısına en çok kazandıran futbol takımı belli oldu

Bu takımı 14 milyar 175 milyon lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 9 milyar 225 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor, 9 milyar 121 milyon 949 bin 632 lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

