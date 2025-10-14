Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

AJet ucuz bilet kampanyası: 9 dolara yurt dışı seyahati

AJet, yurt dışı uçuş planı yapan seyahatseverler için çok cazip ucuz bilet kampanyası başlattı. AJet, Avrupa’dan Orta Asya’ya, Kuzey Afrika’dan Arap Yarımadası’na kadar geniş bir alan için düzenlediği kampanyda9 dolardan başlayan fiyatlarla bilet satışına çıktı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 11:15

Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi , yurt dışı uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. ile tüm yurt dışı hatlarında biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

AJet ucuz bilet kampanyası: 9 dolara yurt dışı seyahati

150 BİN KOLTUKLA SINIRLI

’dan Kuzey ’ya, Orta Asya’dan Arap Yarımadası’na uzanan 34 ülkede 59 şehre seferleri bulunan AJet, yaptığı kampanya ile indirimli imkanı sunuyor. İndirimli biletler, 14 Ekim 2025 tarihinde saat 11:00’den 15 Ekim 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. 9 dolardan başlayan indirimli biletler, 18 Kasım 2025 – 17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 150 bin koltuk satışa sunulacak.

AJet ucuz bilet kampanyası: 9 dolara yurt dışı seyahati

9 DOLARDAN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATIŞTA

Kampanya kapsamında ‘Basic’ biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken diğer bilet çeşitlerinde de indirim yapıldı. İndirimli ‘Basic’ biletler, ek olarak; 9 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Ecojet’e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Flex’e, 39 dolardan başlayan fiyatlarla ise ‘Premium’ bilete yükseltilebilecek. Biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden alınabilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dev bankadan altın için çarpıcı tahmin! İşte yeni rakam
Gümüş fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde
ETİKETLER
#afrika
#kampanya
#avrupa
#ajet
#seyahat
#Indirimli Bilet
#Yurt Dışı Uçuşu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.