KYK bursu ne zaman açıklanacak 2025? Başvurular dün başladı

KYK burs başvuruları başladı. Milyonlarca üniversiteli okullarda eğitimine başladı. KYK bursunun açıklanacağı tarih bekleniyor.
13 Ekim ile 17 Ekim arasında alınacak olan başvurular sonrasında değerlendirme süreci sonrasında burs sonuçları açıklanacak. Geçen yıl KYK burs ve kredi başvuruları 8 Ekim 2024 - 13 Ekim 2024 Pazar günü saat 23.59’da tarihleri alınmıştı. Sonuçlar ise 5 Kasım'da açıklanmıştı.