Experix Kurucusu Emre Öztürk: Ekspertiz TSE belgesi ile güvenli hale gelmeli

Experix Kurucusu Emre Öztürk, “TSE belgeli araç hizmeti sunmak artık tercih değil, zorunluluk” diyerek süreci değerlendirdi. Öztürk, “Ekspertiz sektöründe güven, standartla başlar. TSE belgesi yalnızca bir formalite değil, hizmetin kalitesine dair en güçlü garantidir. Experix olarak tüm bayilerimizde bu standardı uyguluyoruz. Sigortalı ve kaşeli rapor sistemimizle yalnızca tüketiciye değil, sektöre de güven kazandırıyoruz” dedi.

Experix Kurucusu Emre Öztürk, expertiz sektöründe fiyat artışı ve kalite farkını değerlendirdi. Öztürk, "Ekspertiz sektörü artık teknik denetimin ötesine geçmiş, güven sisteminin temel halkası haline gelmiştir. Ancak bu güveni tesis etmek belgesiz işletmelerle mümkün değildir. Tüketiciye açık, sigortalı ve standartlaştırılmış rapor sunmak, her işletmenin asli sorumluluğudur” diye konuştu.

Öztürk, "TSE belgesi yalnızca bir formalite değil, hizmetin kalitesine dair en güçlü garantidir. Experix olarak tüm bayilerimizde bu standardı uyguluyoruz. Sigortalı ve kaşeli rapor sistemimizle yalnızca tüketiciye değil, sektöre de güven kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öztürk ayrıca, sektörün uzun vadeli kurumsallaşması için yürüttükleri yeni projelerden de bahsetti. Yakın dönemde TSE ve TOBFED ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Öztürk, ekspertiz hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve kamu otoritesine sunulmak üzere yeni bir yönetmelik önerisi hazırladıklarını aktardı. Aynı zamanda sektörde denetim ve temsil gücünü artırmak amacıyla bağımsız bir kurum öncülüğünde Ekspertiz Derneği kurulması için çalışmalara başladıklarını vurguladı.

Öztürk, “Oto ekspertiz sektöründe fiyatların 2025 yılında yüzde 30–40 oranında arttığı gözlemlenmiştir. Basit kontrol paketleri 3 bin liradan başlarken, detaylı ekspertiz hizmetleri 20 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak hizmet kalitesindeki dengesizlik, fiyat artışını sektör genelinde tartışmalı hale getiriyor. Belgesiz firmalar düşük maliyetle eksik veya hatalı rapor sunarken, bu durum tüketici güvenini zedelemekte, yasal anlaşmazlıklara neden oluyor. Bu tablo, kurumsallaşmış yapıların değerini artırıyor ve TSE onaylı hizmetleri öne çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

‘5’İNCİ YILIMIZI TOGG KAMPANYASIYLA KUTLUYORUZ’

Öztürk, “Markamızın, 2026 yılına kadar bayi sayısını 75’e çıkarmayı, ‘Experix Akademi’ ile sektöre nitelikli iş gücü kazandırmayı ve dijital rapor sistemine geçişi hedefliyoruz. Kuruluşun 5’inci yılına özel olarak başlattığımız ‘Ekspertiz Yaptır, Şansını Katla’ kampanyasıyla hizmet alan müşterilerimize sıfır kilometre TOGG T10F kazanma fırsatı sunuyoruz. Sosyal medya hesabını takip eden ve form dolduran her müşteri çekilişe katılım hakkı elde ediyor” dedi.

"Müşteriye yalnızca hizmet değil, güven duygusunu da vermek istiyoruz” diyen Öztürk, “Bu kampanyamız, uzmanlık ve kaliteye dayalı hizmet anlayışımızı bir kez daha göstermek için güçlü bir fırsattır. Kurumsal ekspertiz markası olarak güveni sadece söylemde değil, deneyimde sunuyoruz” diye konuştu.