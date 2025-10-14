Menü Kapat
 | Nalan Güler Güven

Yaşlı kadın 'uyuyamıyorum' dedi eğlence mekanı mühürlendi!

Eskişehir'de oturduğu binanın alt katındaki eğlence mekanının yüksek sesle müzik yayını yapmasından rahatsız olan yaşlı kadın soluğu mahkemede aldı. Mahkeme yaşlı kadını haklı bularak, rahatsızlık verdiği tespit edilen mekanı kapattı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 12:54

'de yaşlı bir kadın yaşadığı apartmanın altında bulunan eğlence mekanından davacı oldu. Yüksek sesle müzik yayını yaptıkları için şikayet ettiği mekan kararınca mühürlendi.

'UYUYAMIYORUM' DEDİ KAPATILDI

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan ve yüksek sesli müzik yayını yapan eğlence mekânının üzerindeki dairede oturan yaşlı bir kadın sesten rahatsız olduğunu ve uyuyamadığını oğluna bildirdi. Oğlu tarafından işletme sahibi M.A.’ya açıldı. Açılan dava sonucunda eğlence mekânı kapatılarak kapısına mühür vurulduktan sonra işletmenin faaliyetine son verildi.

Yaşlı kadın 'uyuyamıyorum' dedi eğlence mekanı mühürlendi!
