Mükremin Gezgin için bakanlık devreye girdi! Hesabı kapatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle kamuoyunda tepkiye yol açan LGBT’li fenomen Mükremin Gezgin hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Türk toplum değerlerine uygun olmayan paylaşımlara imza atan Mükremin Gezgin'e tepki geldi.

Gelen tepkiler üzerine Gezgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şikayet edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gezgin hakkında, erkek çocuklara “Ben kadınım değil mi?” diye sorduğu videolar nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bakanlık, bu paylaşımların “hayasızca hareket” ve “müstehcenlik” içerdiğini belirterek yargıya başvurmuştu.

Gezgin hakkında “müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etmek” suçlamasıyla kamu davası açıldı ve 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savunmasında suçlamaları reddeden Gezgin, “Mütalaayı kabul ediyorum. Görüntüler özel olarak çekilmedi, üzerimdeki kıyafet her zaman giydiğim kıyafettir. Beraatimi talep ediyorum.” dedi.

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Başlatılan soruşturma çerçevesinde, Gezgin hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da gözaltına alınan Gezgin'e, 'müstehcenlik' suçundan ev hapsi kararı verildi. Bugün yaşanan son gelişmede ise Gezgin’in Instagram hesabına, Türkiye’den erişim engeli getirildi.

Gezgin'in hesabına bakmak isteyenler, "Bu hesap Türkiye'de kullanılamıyor." uyarısıyla karşılaşıyor.