Mükremin Gezgin'in paylaşımları sınırı aştı: Aile Bakanlığı suç duyurusunda bulunacak

Sosyal medyada sık sık tepki çeken paylaşımlarıyla gündeme gelen Mükremin Gezgin hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuoyunda tepki toplayan görüntüler sonrası harekete geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle kamuoyunda tepkiye yol açan LGBT’li fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

BAKANLIK ÇOCUKLARLA İLGİLİ PAYLAŞIM SONRASI HAREKETE GEÇTİ

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gezgin’in sosyal medyada yayımladığı bazı görüntülerin Türk Ceza Kanunu’nun 225. maddesinde yer alan “hayasızca hareketler” ve 226. maddesinde düzenlenen “müstehcenlik” suçları kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

Toplumun ahlaki değerlerini hedef aldığı gerekçesiyle Bakanlık, söz konusu içeriklerle ilgili yasal süreci başlatacak ve savcılığa resmi başvuru yapacak. Gelişmeler yakından takip ediliyor.