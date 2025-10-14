Menü Kapat
TGRT Haber
 14.10.2025

Dev bankadan altın için çarpıcı tahmin! İşte yeni rakam

Altın, yılbaşından bu yana yüzde 57 değer kazanarak pazartesi günü ilk kez kritik 4.100 dolar eşiğini aştı. Fransız finans devi Societe Generale, altın fiyatları için 2026 tahminini güncelledi.

Jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, beklentileri, güçlü alımları ve borsa fonu girişleriyle desteklenen altın rekora doymuyor. Fransa'nın köklü bankalarından Societe Generale, 2026 sonu için hedefini ons başına 5 bin dolara çıkardı.

Dev bankadan altın için çarpıcı tahmin! İşte yeni rakam

Analistler Micheal Haigh ve Ben Hoff paylaştıkları notta, “ETF girişleri güçlü seyretmeye devam ediyor ve merkez bankalarının alımlarının dirençli olması bekleniyor, bu nedenle hedef fiyatlarımızı güncellemekte kendimizi emin ve zorunlu hissediyoruz” dedi.

Dev bankadan altın için çarpıcı tahmin! İşte yeni rakam

VARSAYIMLARIN ÜZERİNDE

Bankanın analistleri ayrıca “Artık fiyatların 2026 sonuna kadar ons başına 5 bin dolara ulaşmasını bekliyoruz, çünkü girişlerin hızı başlangıçtaki varsayımlarımızın üzerine çıktı” ifadelerini kullandılar.

ETİKETLER
#merkez bankası
#faiz indirimi
#altın fiyatı
#yatırım
#Ekonomik Belirsizlik
#Ekonomi
