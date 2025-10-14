Menü Kapat
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bebek düzenlemesi ve Torba Kanun Meclis'te! İsa Karakaş 15 Ekim'e işaret etti

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yıl sonunda eşitleme beklentisi, engelli vatandaşların beklediği dava konusu, memur emeklisi maaşı için enflasyon oranı, Meclis gündemindeki iki torba kanun hakkındaki kulis bilgilerini paylaşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, merak edilen soruları cevapladı.

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
14.10.2025
12:07
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
12:10

Uzmanı İsa Karakaş Ankara'nın gündeminde olan konuları kulis bilgilerini alarak dile getirdi. Karakaş, "SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili olarak yıl sonunda bir eşitleme olup olmayacağı sıkça soruluyor. Arada 56 puanlık bir fark bulunuyor ancak şu anda bu konunun Ankara’nın gündeminde olmadığını belirtmek gerekir. Henüz ekim ayının başındayız, bu soruyu net yanıtlamak için erken. Böyle bir gelişme olursa aralık ayında gündeme gelmesi muhtemeldir" dedi.

Bebek düzenlemesi ve Torba Kanun Meclis'te! İsa Karakaş 15 Ekim'e işaret etti

Memur emeklilerine gelince; üç dönem toplu sözleşme zincirlerinden dolayı enflasyonun altında kaldıklarını belirten Karakaş, ocak ayında bir miktar enflasyonun üzerinde artış olacağını ancak sonraki dönemlerde yine aynı sorunun yaşanabileceğini belirtti. Memur emeklilerinin seyyanen zam talepleri olduğunu hatırlatan Karakaş, artık bu talebin sosyal medyada ve kamuoyunda yeterince dillendirilmediğinden dem vurdu.

Bebek düzenlemesi ve Torba Kanun Meclis'te! İsa Karakaş 15 Ekim'e işaret etti

ENGELLİ VATANDAŞLAR 10 AYDIR BEKLİYOR

Engelli vatandaşların ise 10 ay önce Anayasa Mahkemesi’ne giden davanın durumunu merak ettiğini belirten Karakaş, mahkemeler bağımsız olduğu için içeriden bilgi almanın mümkün olmadığını bu nedenle beklemekten başka kalmadığını söyledi.

Bebek düzenlemesi ve Torba Kanun Meclis'te! İsa Karakaş 15 Ekim'e işaret etti

İKİ TORBA KANUN TEKLİFİ GÜNDEMDE

"Meclis gündemine bakıldığında, bu hafta trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeler var. Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılması, idari para cezalarının artırılması gibi konular görüşülecek" diyen Karakaş, bunun dışında iki torba bulunduğunu; bunlardan biri Vakıflar Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına, diğeri ise Parklar Kanunu ve bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin olduğunun altını çizdi. Karakaş şu anda emekliler, çalışanlar veya mağduriyetlerin giderilmesiyle ilgili somut bir düzenleme bulunmadığını ifade etti.

Bebek düzenlemesi ve Torba Kanun Meclis'te! İsa Karakaş 15 Ekim'e işaret etti

15 EKİM'DE MECLİSE TAŞINACAK

Yalnızca 3 yaşına kadar olan bebeklerin özel hastanelerden faydalanmasıyla ilgili bir kanun teklifinden bahseden Karakaş, 15 Ekim’de Meclis’te Milli Dayanışma Komisyonu toplantısı yapılacağını ve önümüzdeki hafta bütçe görüşmelerinin başlamasının beklendiğini söyledi.

