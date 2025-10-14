Demet Özdemir'in Cannes kombinin fiyatı dudak uçuklattı

Eşref Rüya dizisinde Nisan karakteriyle yer alan Demet Özdemir, Çağatay Ulusoy ile beraber Cannes'a gitti. Tüm basının ilgisini çeken ikiliden Demet Özdemir'in elbisesi ve kemerine tam tamına 357 bin TL ödediği ortaya çıktı.

DEMET ÖZDEMİR'İN CANNES KOMBİNİNİN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Çağatay Ulusoy ile basın mensuplarının karşısına geçen Demet Özdemir'in siyah ve bordo tonlarındaki elbisesi takipçilerini ikiye böldü.

Sosyal medyada 17 milyon takipçiye sahip Demet Özdemir, Cannes'ta çektiği kareleri takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Demet Özdemir'e ünlü isimlerden de yorum gecikmedi.

Demet Özdemir'in elbisesi ve kemerine 6.600 euro (yaklaşık 319 bin 374 TL) ödediği iddia edilirken, "Cressida Çiçekli Şifon Abiye Elbisesi ise takipçilerini ikiye böldü.

ÇAĞATAY ULUSOY İLE DEMET ÖZDEMİR CANNES'I SALLDI

Son dönemin en çok izlenen yapımlarından Eşref Rüya, Cannes'daki Mipcom 2025 fuarında Türkiye'yi temsil etti. Dizinin başrolleri Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, kırmızı halıdaki enerjileri ve uyumlarıyla dikkatleri üzerlerine çekti.