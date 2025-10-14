Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Demet Özdemir'in Cannes kombinin fiyatı dudak uçuklattı

Eşref Rüya dizisinin tanıtımı için Çağatay Ulusoy ile beraber Cannes'a giden Demet Özdemir, bordo ve siyah tonlardaki elbisesiyle çok konuşuldu. Demet Özdemir'in dünyaca ünlü marka elbiseye 7.385 euro, yani yaklaşık 357 bin TL ödediği ortaya çıktı.

Demet Özdemir'in Cannes kombinin fiyatı dudak uçuklattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
11:43
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
11:43

dizisinde Nisan karakteriyle yer alan , ile beraber 'a gitti. Tüm basının ilgisini çeken ikiliden Demet Özdemir'in elbisesi ve kemerine tam tamına 357 bin TL ödediği ortaya çıktı.

DEMET ÖZDEMİR'İN CANNES KOMBİNİNİN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Çağatay Ulusoy ile basın mensuplarının karşısına geçen Demet Özdemir'in siyah ve bordo tonlarındaki elbisesi takipçilerini ikiye böldü.

Demet Özdemir'in Cannes kombinin fiyatı dudak uçuklattı

Sosyal medyada 17 milyon takipçiye sahip Demet Özdemir, Cannes'ta çektiği kareleri takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Demet Özdemir'e ünlü isimlerden de yorum gecikmedi.

Demet Özdemir'in Cannes kombinin fiyatı dudak uçuklattı

Demet Özdemir'in elbisesi ve kemerine 6.600 euro (yaklaşık 319 bin 374 TL) ödediği iddia edilirken, "Cressida Çiçekli Şifon Abiye Elbisesi ise takipçilerini ikiye böldü.

Demet Özdemir'in Cannes kombinin fiyatı dudak uçuklattı

ÇAĞATAY ULUSOY İLE DEMET ÖZDEMİR CANNES'I SALLDI

Son dönemin en çok izlenen yapımlarından Eşref Rüya, Cannes'daki Mipcom 2025 fuarında Türkiye'yi temsil etti. Dizinin başrolleri Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, kırmızı halıdaki enerjileri ve uyumlarıyla dikkatleri üzerlerine çekti.

Demet Özdemir'in Cannes kombinin fiyatı dudak uçuklattı
Sıkça Sorulan Sorular

Demet Özdemir kaç yaşında?
Son olarak Eşref Rüya dizisinde rol alan Demet Özdemir, 26 Şubat 1992 İzmit doğumludur. Özdemir, Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizilerdeki rolleriyle ünlenmiştir.
