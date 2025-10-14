Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ferdi Tayfur'un kimsenin bilmediği sırrı ortaya çıktı! Meğerse ölmeden önceki projesi buymuş

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur'un bu zamana kadar ortaya çıkmayan tutkusu herkesi şaşırttı. Ferdi Tayfur'un herkesten gizlediği çok izleneceğini düşündüğü TV dizi ve şov projeleri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ferdi Tayfur'un kimsenin bilmediği sırrı ortaya çıktı! Meğerse ölmeden önceki projesi buymuş
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 11:11

Arabesk müziği sanatçısı 'un vefatı sonrası çocukları ve yeğenleri arasında kavgası başladı. Sık sık vasiyetiyle gündeme gelen Ferdi Tayfur'un bilinmeyen özelliğini ise Dünya Karate Federasyonu üyesi Ramazan Oruç anlattı.

FERDİ TAYFUR'UN GİZLİ PROJESİ ÖLÜMÜNDEN AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Vefatının ardından mirasıyla gündemden düşmeyen arabesk müziği sanatçısı Ferdi Tayfur'un teknoloji ve TV dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ettiği ortaya çıktı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un son yıllarında '50 Yılın Prime Time TV, Dizi ve Şovları' isimli İngilizce kitabı elinden düşürmediği ve TV şovu-dizi projeleri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur'un kimsenin bilmediği sırrı ortaya çıktı! Meğerse ölmeden önceki projesi buymuş

Ferdi Tayfur'un herkesten gizlediği gizli projesini Dünya Karate Federasyonu üyesi Ramazan Oruç, Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'a ulaşarak anlattı.

Ferdi Tayfur'un kimsenin bilmediği sırrı ortaya çıktı! Meğerse ölmeden önceki projesi buymuş

FERDİ TAYFUR YENİ PROJESİ İÇİN O KİTABI ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

Ramazan Oruç, "Rahmetli babanızla Dalaman-İstanbul uçağında tanıştık. Yurt dışında yaşadığımı öğrenince 'Son 50 Yılın Prime Time TV Dizi ve Şovları' isimli kitabı aradığını ama bulamadığını söyledi." diyerek usta sanatçıyla arasındakileri bir bir anlattı.

Ferdi Tayfur'un kimsenin bilmediği sırrı ortaya çıktı! Meğerse ölmeden önceki projesi buymuş

Televizyon programı yapmak için bir dizi çalışma yapan Ferdi Tayfur'un istediği kitaba ulaşan Oruç, "Ben o kitabı İskoçya'daki John Smith&Son adlı yayınevi sahibi değerli dostum Stuart Johnson sayesinde ABD'den getirerek kendisine teslim ettim, çok mutlu oldu" dedi.

Ferdi Tayfur'un kimsenin bilmediği sırrı ortaya çıktı! Meğerse ölmeden önceki projesi buymuş

Tayfur'un son yıllarda bu kitabı elinden düşürmediği ve çok izleneceğini düşündüğü TV dizi ve şov projeleri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Ancak Tayfur'un hazırladığı projeleri hayata geçiremediği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hindistan'ın Leonardo DiCaprio'su hayranlarının yoğun ilgisinden adım atamadı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sermiyan Midyat 5 senenin sonunda açtığı davayı kazandı!
ETİKETLER
#kitap
#vasiyet
#miras
#ferdi tayfur
#Ölümü
#Gizli Proje
#Tv Dizisi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.