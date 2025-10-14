Ferdi Tayfur'un kimsenin bilmediği sırrı ortaya çıktı! Meğerse ölmeden önceki projesi buymuş

Arabesk müziği sanatçısı Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası çocukları ve yeğenleri arasında miras kavgası başladı. Sık sık vasiyetiyle gündeme gelen Ferdi Tayfur'un bilinmeyen özelliğini ise Dünya Karate Federasyonu üyesi Ramazan Oruç anlattı.

FERDİ TAYFUR'UN GİZLİ PROJESİ ÖLÜMÜNDEN AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Vefatının ardından mirasıyla gündemden düşmeyen arabesk müziği sanatçısı Ferdi Tayfur'un teknoloji ve TV dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ettiği ortaya çıktı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un son yıllarında '50 Yılın Prime Time TV, Dizi ve Şovları' isimli İngilizce kitabı elinden düşürmediği ve TV şovu-dizi projeleri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur'un herkesten gizlediği gizli projesini Dünya Karate Federasyonu üyesi Ramazan Oruç, Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'a ulaşarak anlattı.

FERDİ TAYFUR YENİ PROJESİ İÇİN O KİTABI ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

Ramazan Oruç, "Rahmetli babanızla Dalaman-İstanbul uçağında tanıştık. Yurt dışında yaşadığımı öğrenince 'Son 50 Yılın Prime Time TV Dizi ve Şovları' isimli kitabı aradığını ama bulamadığını söyledi." diyerek usta sanatçıyla arasındakileri bir bir anlattı.

Televizyon programı yapmak için bir dizi çalışma yapan Ferdi Tayfur'un istediği kitaba ulaşan Oruç, "Ben o kitabı İskoçya'daki John Smith&Son adlı yayınevi sahibi değerli dostum Stuart Johnson sayesinde ABD'den getirerek kendisine teslim ettim, çok mutlu oldu" dedi.

Tayfur'un son yıllarda bu kitabı elinden düşürmediği ve çok izleneceğini düşündüğü TV dizi ve şov projeleri üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Ancak Tayfur'un hazırladığı projeleri hayata geçiremediği öğrenildi.