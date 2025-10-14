Nefes kesen kovalamaca! 'Dur' ihtarına uymadı, vurularak durduruldu

İstanbul Bakırköy’de denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Sürücü, ihtara uymayarak polise bıçak gösterdi ve aracıyla kaçmaya başladı. Kentin sahil hattı boyunca süren kovalamaca sırasında şüpheli, kullandığı araçla polis araçlarına çarparak zarar verdi. Bunun üzerine ekipler, Kennedy Caddesi’ni trafiğe kapatarak şüphelinin geçiş güzergahına kapan attı. Uyarı ateşine rağmen kaçmaya devam eden şüpheli, polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu vurularak etkisiz hale getirildi.