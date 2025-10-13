Tekirdağ'da rezidans görevlisi intihara kalkıştı! Başkomiser ikna etti

Tekirdağ'da rezidans görevlisi çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri uzun süre H.C. isimli görevliyi ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Polis ekiplerinin ardından bölgeye Çorlu Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amiri Başkomiser Tufan Arıkoğulları geldi. Arıkoğlulları'nın bir saat süren ikna çabası sonuç verdi. H.C. çatıdan sağ salim inerek teselli edildi. Aşağıya inen H.C. önce kendisini bekleyen eşine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Aile içi ve ekonomik sıkıntılar yaşadığı öğrenilen rezidans görevlisi H.C., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.