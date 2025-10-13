Avukat Rezan Epözdemir hakkında istenen ceza belli oldu

Avukat Rezan Epözdemir’e yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak ‘rüşvete aracılık etmek’ suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Dosya değerlendirilmek üzere İstanbul 18. ağır Ceza Mah mahkemesine gönderildi.

İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

"Rüşvet", "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım" ve "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçlamaları nedeniyle tutuklanan avukat Rezan Epözdemir, sosyal medyada yaptığı açıklamayla gündemdeydi.

Yargılandığı davadan ceza alırsa intihar edeceğini söyleyen Epözdemir, "Benim için hiç yaşamamak onursuzca yaşamaktan iyidir. Kamuoyundan ricam hasmane tavırlarla kaleme alınan hayal ürünü ve kötü niyetli iddialara lütfen itibar etmeyiniz" dedi.