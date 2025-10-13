Menü Kapat
19°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

ChatGPT mesajlaşma uygulaması oluyor: Değişiklikler sızdırıldı

ChatGPT'nin Android beta sürümünde "Calpico" kod adlı doğrudan mesajlaşma özelliği keşfedildi. Yapay zeka devi platformu sosyal bir merkeze dönüştürürken, gizlilik ve şifreleme soru işaretleri oluştu.

13.10.2025
13.10.2025
'ın geçtiğimiz haftaki Geliştirici Günü (DevDay) etkinliğinden çıkan en çarpıcı yenilik, 'nin sohbetler içinde uygulama çalıştırabilen bir platforma dönüşmesi oldu. Bu özellik, sohbet robotunu "bir işletim sistemi olmaya" bir adım daha yaklaştırıyor.

Daha önce duyurulan alışveriş desteğiyle birlikte, yapay zekanın merkezde olduğu bir "her şey uygulaması" vizyonu belirginleşmişti. Ancak rakiplerin sahip olduğu doğrudan mesajlaşma (DM) özelliğinin eksikliği göze çarpıyordu. Yakında bu da giderilecek.

ChatGPT mesajlaşma uygulaması oluyor: Değişiklikler sızdırıldı

'CALPİCO' KOD ADLI ÖZELLİK ORTAYA ÇIKTI

OpenAI'ın DM desteği üzerinde çalıştığı, ekim ayının başlarında Tibor Blaho tarafından yapılan bir keşifle ortaya çıkmıştı. Yayınlanmamış yapay zeka ürünleri hakkında detaylar paylaşan Blaho, Android için ChatGPT uygulamasının Beta sürümünde doğrudan mesajlaşma işlevine rastladı.

ChatGPT mesajlaşma uygulaması oluyor: Değişiklikler sızdırıldı

"Calpico" ve "Calpico Rooms" kod adlarını taşıyan özellik, OpenAI'ın iPhone için hazırladığı Sora uygulamasında zaten oluşturduğu DM işlevine benzeyebilir. Blaho, sonrasında Android uygulamasının farklı bir beta sürümünden elde ettiği yeni detayları paylaştı. Görüntüde ChatGPT arayüzünde doğrudan mesajlaşma simgesinin yer aldığı bir ekran görüntüsü dikkat çekti.

Gelişmeler, sohbet sisteminin yakın gelecekte ChatGPT'ye ekleneceğini işaret ediyor.

