25°
 Ömer Faruk Dogan

Mavi Vatan'ın koruyucusu SANCAR SİDA göreve hazır! TEKNOFEST'te sergilendi

Türk savunma sanayisinin ürünü olan SANCAR SİDA, kabul testlerini tamamlayarak envantere girdi. SANCAR SİDA Mavi Vatan'ın korunmasında önemli bir rol üstlenecek.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
09:32
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
09:32

bünyesinde geliştirilen silahlı insansız deniz aracı SANCAR SİDA kabul süreçlerinin tamamlanmasıyla "mavi vatanın" korunması görevine başlayacak. ve Yonca Teknik Tersanesi işbirliğiyle üretilen SANCAR, güvenlik güçlerine teslim edilmeye hazır durumda.

Atış testlerinin ardından kabul süreçlerinin de tamamlanmasıyla güvenlik güçlerine hizmet vermeye hazır hale gelen SANCAR, TEKNOFEST İstanbul'un ardından görev yapacağı birliğe teslim edilecek.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, TEKNOFEST heyecanının yeniden İstanbul’a taşındığını ifade ederek, etkinlikte SANCAR SİDA'nın sergilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Mavi Vatan'ın koruyucusu SANCAR SİDA göreve hazır! TEKNOFEST'te sergilendi

TEKNOFEST İSTANBUL'DA SANCAR SİDA SERGİLENDİ

13'üncü TEKNOFEST'in büyük heyecana sahne olduğunu anlatan Nacar, "Diğer TEKNOFEST'lerde yaptığımız yarışmalardan, açtığımız stantlardan farklı olarak bu TEKNOFEST'te, daha sudan yeni çıkardığımız SANCAR SİDA'mızı da sergileme fırsatı bulduk." dedi.

SANCAR SİDA'nın test süreçlerine ilişkin bilgiler veren Nacar, şöyle konuştu:

"Geçen hafta gerçekleştirilen kabul testleri başarıyla tamamlandı. Atış testlerini de başarıyla gerçekleştirdiğimiz SANCAR SİDA'mızı HAVELSAN ve Yonca Teknik Tersanesi ile birlikte geliştiriyoruz. HAVELSAN olarak bu platformda bizim 5 farklı milli ürünümüz bulunuyor. Bunlardan en önemlisi, Deniz Kuvvetleri'nin kullandığı ADVENT yazılımının otonom sistemlere entegre olduğu ürün ailesinin yeni üyesi, komuta kontrol yönetim yazılımı ADVENT Rota. Diğer bir önemli sistem Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS). GVDS, geminin üzerindeki tüm sensör, silah, radar, elektro-optik ve sonarların bağlı olduğu veri dağıtım sistemi. Ayrıca NAUTIS sistemiyle yerden komuta kontrol yapılabiliyor. Bu sayede sonarların suya salınması ve toplanması için gerekli vinç kontrolünü de sağlayabiliyoruz. Denizde otonom navigasyon için kullandığımız BLUEVISION ile engellerden kaçınarak görev yerine gitme ve 360 derece durumsal farkındalık sağlıyoruz. Son olarak da GNSS-KASK ürünümüz var. Daha önce Güney Kutbu'nda TÜBİTAK ekibiyle testlerini yaptığımız bu sistem sayesinde SANCAR hassas uydu konumlamasıyla kendi yerini belirleyebiliyor."

HAVELSAN'ın geliştirdiği ADVENT yazılım ailesinin halihazırda birçok ülkede kullanıldığını hatırlatan Nacar, SANCAR'ın yurt dışı potansiyeline dikkati çekerek, "Yurt dışında yoğun bir şekilde iş geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor. Heyetlere İstanbul'da mutlaka SANCAR'ın demosunu yaptırıyoruz, sahada görüyorlar. Fuarlara gittiğimizde anlatıyoruz ve temaslarımız var. Ciddi anlamda ilgilenen ülkeler var." dedi.

SANCAR'ın sadece ADVENT ile entegre olarak değil, tek başına bir platform olarak da kullanılabildiğine işaret eden Nacar, "Komuta kontrol ve görev yönetim sistemimiz mevcut. Ayrıca saydığım bu 5 yerli-milli ürünü başka platformlara da entegre ederek onları da otonomlaştırabilecek yeteneğe sahibiz. Yani illaki bu platform olması şart değil, herhangi bir platformu otonom hale getirecek yetkinlik setine şu andan itibaren sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mavi Vatan'ın koruyucusu SANCAR SİDA göreve hazır! TEKNOFEST'te sergilendi

"SANCAR SİVİL KULLANIM İÇİN DE POTANSİYEL TAŞIYOR"

Yakın dönemde kamuoyuyla paylaşılan SANCAR atış testlerine de değinen Nacar, teslimat sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kuvvetlerimizin izni ve iradesiyle biz burada platformu sergiliyoruz. Üzerinde görmüş olduğunuz 12,7 milimetre uzaktan komutalı silahla atışlar yapıldı ve başarılı bir şekilde hedefleri vurabildiği görüldü. Böylece kabul işlemleri gerçekleşmiş oldu. Bundan sonra seri üretimde daha fazla sayıda SANCAR'ı teslim etme fırsatı yakalayacağımıza inanıyoruz."

Sancar'ın askeri alanın yanı sıra sivil kullanım için de potansiyel taşıdığını ifade eden Mehmet Akif Nacar, "Sivilde lojistik amaçlı bu tarz araçlar kullanılabilir. Bununla ilgili görüştüğümüz bir ülke ve bir platform var. İnşallah onlar da sonuçlanır. Bu haberi de sizinle paylaşırız." diye konuştu.

SANCAR, angajman kabiliyeti, mayın tespit yeteneği ve otonom görev fonksiyonlarıyla HAVELSAN tarafından geliştirilen yurt içinde ve dışında başarıyla görev yapan ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile tam entegre görev yapabilen ilk ve tek SİDA olma özelliği taşıyor.

Mavi Vatan'ın koruyucusu SANCAR SİDA göreve hazır! TEKNOFEST'te sergilendi

Mayın karşı tedbir görevi ile rakiplerinden ayrılan SANCAR, yeni nesil mayın avlama gemisinden çıkıp görev icra ederek önemli bir operasyonel kabiliyet sunabilecek.

SANCAR için NATO Birlikte Çalışabilirlik Standartları ile uyumlu yazılım geliştirmeleri yapıyor, bu da platformun potansiyel kullanıcılarının artmasına kapı aralayacak.

HAVELSAN'ın insansız deniz araçları ürün ailesinin ilk ürünü olan SANCAR'ın yanına askeri ve sivil alana hitap eden yeni ürünler eklenecek.

