Kumru AI sahibi kim, ücretsiz mi? Kumru AI kimin?

Yeni ortaya çıkan Kumru AI sahibi merak edilirken nasıl kullanılacağı da dikkat çekti.

KUMRU AI SAHİBİ KİM, KİMİN?

Türk mühendisler, metin işleme, özetleme ve soru-cevap gibi görevleri gerçekleştirebilen yerli yapay zekâ modeli Kumru’yu geliştirdi. Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan yapay zeka Kumru AI, VNGRS adlı Türk teknoloji girişimi tarafından geliştirildi. 7,4 milyar parametreye sahip yapısıyla Türkçe odaklı yerelleştirildi.

KUMRU AI ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

"Kumru bir ChatGPT alternatifi değildir" notu ile kullanıma sunulan yerli yapay zeka günden güne gelişmeye devam ediyor. Henüz versiyon 0.2.1’dir. Bu nedenle de özellikleri henüz tamamlanmadı. Kullanıcılar ücretsiz olarak deneyebiliyor.

KUMRU AI ÖZELLİKLERİ

Yeni yerli yapay zekanın sitesinde yer alan bilgiler şöyle:

"VNGRS tarafından Türkçe için sıfırdan geliştirilmiş ve eğitilmiş ilk temel dil modelidir. 7.4 Milyar parametreye sahiptir. Zengin ve güncel kaynaklardan beslenen 500 GB'lık temizlenmiş, tekilleştirilmiş bir veriseti ile 300 milyar token eğitilen model 8,192 token'lık bir context length'e sahiptir."