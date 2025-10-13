Menü Kapat
Editor
 Sumru Tarhan

Kumru AI sahibi kim, ücretsiz mi? Kumru AI kimin?

Çıkışı ile beraber sosyal medyada gündem olan Kumru AI kimin merak edilirken cevaplar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Son yıllarda gelişmeye devam eden yapay zekayla beraber Kumru AI sahibi ve ücretsiz olup olmadığı araştırıldı.

Kumru AI sahibi kim, ücretsiz mi? Kumru AI kimin?
13.10.2025
13.10.2025
saat ikonu 14:31

Yeni ortaya çıkan Kumru AI sahibi merak edilirken nasıl kullanılacağı da dikkat çekti.

KUMRU AI SAHİBİ KİM, KİMİN?

Türk mühendisler, metin işleme, özetleme ve soru-cevap gibi görevleri gerçekleştirebilen yerli yapay zekâ modeli Kumru’yu geliştirdi. Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan Kumru AI, VNGRS adlı Türk teknoloji girişimi tarafından geliştirildi. 7,4 milyar parametreye sahip yapısıyla Türkçe odaklı yerelleştirildi.

Kumru AI sahibi kim, ücretsiz mi? Kumru AI kimin?

KUMRU AI ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

"Kumru bir ChatGPT alternatifi değildir" notu ile kullanıma sunulan yerli yapay zeka günden güne gelişmeye devam ediyor. Henüz versiyon 0.2.1’dir. Bu nedenle de özellikleri henüz tamamlanmadı. Kullanıcılar ücretsiz olarak deneyebiliyor.

Kumru AI sahibi kim, ücretsiz mi? Kumru AI kimin?

KUMRU AI ÖZELLİKLERİ

Yeni yerli yapay zekanın sitesinde yer alan bilgiler şöyle:

"VNGRS tarafından Türkçe için sıfırdan geliştirilmiş ve eğitilmiş ilk temel dil modelidir. 7.4 Milyar parametreye sahiptir. Zengin ve güncel kaynaklardan beslenen 500 GB'lık temizlenmiş, tekilleştirilmiş bir veriseti ile 300 milyar token eğitilen model 8,192 token'lık bir context length'e sahiptir."

#yapay zeka
#Kumru Ai
#Türkçe Yapay Zeka
#Yerli Yapay Zeka
#Vngrs
#Chatgpt Alternatifleri
#Aktüel
