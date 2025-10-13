Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun oğlu evlendi, geceye yıldız yağdı

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun oğlu Ömer Sarıalioğlu, Alara Sarıalioğlu ile İstanbul’da düzenlenen törenle evlendi. İş, sanat ve spor camiasını bir araya getiren düğünde Mehmet Ağar, Ertuğrul Doğan, Ali Koç, Abdullah Avcı gibi isimler yer aldı.

İSTANBUL'DAKİ DÜĞÜN ÜNLÜ İSİMLERİ BİR ARAYA GETİRDİ

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun oğlu Ömer Sarıalioğlu, Alara Sarıalioğlu ile evlendi. Düğün, futbol ve sanat camiasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek adeta bir yıldızlar geçidine dönüştü.

Çiftin nikah şahitliğini ünlü teknik direktör Fatih Terim yaparken, törene, Mehmet Ağar, Ertuğrul Doğan, Ali Koç, Abdullah Avcı, Mecnun Otyakmaz, Murat Sancak, İbrahim Hacıosmanoğlu, Erdoğan Bayraktar ve Erden Timur gibi isimler katıldı.

Özel gün, hem aile hem de futbol camiası için unutulmaz anlara sahne oldu. Sanat dünyasından Cengiz Kurtoğlu, Sibel Can ve Ekin Uzunlar sahneye çıkarak geceye müzik ziyafeti kattı.