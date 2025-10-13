Otobüs şoförü, vatandaşı Heimlich manevrası ile kurtardı! O anlar kamerada

Aydın'da bir halk otobüsünde fenalaşan bir yolcuya otobüs şoförü müdahale etti. Araç içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otobüs şoförü, yolcuya heimlich manevrası uygulayarak kurtardı. Nefesi açılan emekli öğretmen Ali Ballıoğlu, şoföre teşekkür ederek yoluna devam etti. Şoförün soğukkanlı bir şekilde ustaca yolcuyu kurtarması takdir topladı. Belediyeye ait otobüslerde 10 yıldır şoförlük yaptığını belirten Lütfi Şahin, "Dün 102 numaralı hatta çalışıyordum. Bulvara gelince yolcumuzda öksürük ve nefessiz kalma durumu gerçekleşti. Yanıma geldi. Ben bir şeyler olduğuna fark ettim. Otobüsü durdurup müdahale ettim. Nefesi yerine geldi ve iyileşti.