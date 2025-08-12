Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Bengül Arıca

Taburcu edildikten dakikalar sonra kalbi durdu! Yoğun bakımda stent pazarlığı iddiası!

Giresun’da yaşayan Salih Aydın, göğüs ağrısı ve sol kol uyuşması şikâyetiyle başvurduğu hastanede kalp krizi belirtileri olmasına rağmen panik atak teşhisi konularak taburcu edilen hasta ölümden döndü. Taburcu edilmesinden dakikalar sonra kalp krizi geçiren hastaya stent takıldı. Yoğun bakımda ise kendisiyle stent pazarlığı yapıldığını iddia eden hasta savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Taburcu edildikten dakikalar sonra kalbi durdu! Yoğun bakımda stent pazarlığı iddiası!
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
15:00
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
15:03

Giresun’da yaşayan Salih Aydın, göğüs ağrısı ve sol kol uyuşması şikâyetiyle başvurduğu özel hastanede belirtileri olmasına rağmen "kas ağrısı ve panik atak" teşhisiyle taburcu edildi. Ancak, taburcu edilmesinden sadece dakikalar sonra kalbi ve solunumu durdu. Hastanede uygulanan elektroşok ve kalp masajıyla hayata döndürülen Aydın, kırmızı kod ile acil müdahaleye alındı. Sonrasında stent takıldı. Yaşadıklarının ardından Aydın, "öldürmeye teşebbüs" başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Taburcu edildikten dakikalar sonra kalbi durdu! Yoğun bakımda stent pazarlığı iddiası!

YOĞUN BAKIMDA ‘PARA PAZARLIĞI’ İDDİASI

Yoğun bakımda kendisiyle para pazarlığı yapıldığını ileri süren Salih Aydın, "4 Temmuz’da ikinci stent takılmasının ardından ameliyattan çıktıktan sonra yanımda bulunan Kardiyoloji Uzmanı, ‘Senin oğulların para konusunda sıkıntı çıkardı, sen kaç lira ödeyebilirsin?’ diyerek yoğun bakımda para pazarlığı yaptı. Ayrıca yakınlarıma SGK kapsamında olan tedaviler için ‘SGK bu stentleri karşılamıyor, önce imzalayın, sonra fatura edilir’ şeklinde baskı yapıldı. İlave ücret talebiyle özel stent pazarlaması yapılıyor" dedi.

E-NABIZ KAYITLARININ SİLİNDİĞİ İDDİASI

Salih Aydın, tedavi kayıtlarının da gizlendiğini ileri sürdü: "4 Temmuz’daki ameliyat ve tedavi bilgilerimiz Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız sisteminde görünürken daha sonra silindiğini fark ettik. Bu durumun suç delillerinin yok edilmesi kapsamında değerlendirilmesi gerekir."

Taburcu edildikten dakikalar sonra kalbi durdu! Yoğun bakımda stent pazarlığı iddiası!

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Kasten yaralama, görevi kötüye kullanma, nitelikli , evrakta sahtecilik, suç delillerini gizleme ve adam öldürmeye teşebbüs gibi suçlamalarla Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Salih Aydın, "Bu olay sadece bizim yaşadığımız bir trajedi değil; hastaneye güvenerek canını emanet eden herkes için ciddi bir uyarıdır. Hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Gerekirse tüm detayları ulusal basına taşıyacağız. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’nı, görevlerini yerine getirerek bu hastane ve benzeri yerlerde denetimleri sıklaştırmaya, ihmallere göz yummamaya davet ediyoruz. Etrafımızdan ve duyumlarımızdan anladığımız kadarıyla bu hastanede benzer ihmaller ve mağduriyetler az değil. Bu tür olaylar ancak kararlı ve sürekli denetimlerle önlenebilir. Sorumlular korunmadığı, aksine yargı önünde hesap verdiği bir süreç işletilmezse, bu yaşananlar yarın başka ailelerin acısı olacaktır" dedi.

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#suç duyurusu
#kalp krizi
#Hastane Hatası
#Para Pazarlığı
#E-nabız
#Yaşam
