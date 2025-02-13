Son dakika | Ameliyathanede pazarlık yapan hastanenin faaliyetleri durduruldu!

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı acil müdahale sırasında hastayla pazarlık yapıldığı tespit edilen özel hastanenin ilgili biriminin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi.

Sözcü'nün haberine göre, İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucu üç damarının tıkalı olduğunu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy’de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Burada ameliyata alınan hastaya hastane görevlileri, ameliyat esnasında stent takmak için fiyat pazarlığına girdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

Sağlık Bakanlığı yaşanan skandalla ilgili bugün yaptığı açıklamada hadiseye derhal müdahil olduğu ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatıldığı aktarılan açıklamada, mevzuat çerçevesinde bu tür azil başvurularda standartlara uygun gerekli stentin hastaya takılması gerektiği ve herhangi bir ücret talep edilemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, "Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir." denilmişti.

FALİYETLERİ DURDURULDU!

Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da acil müdahale sırasında pazarlık yapıldığı haberine ilişkin, özel hastanede ilgili birimin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi.

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