Aile hekimliğine geçişte yeni düzenleme! 

05 Şubat 2025 21:12 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 21:16

Sağlık Bakanlığı, "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri" konusundaki 2020/1 sayılı genelgeyi güncelleyerek, 2025/1 sayılı yeni genelge olarak yeniden yayımladı ve ilgili taşra teşkilatlarına iletti.

Sağlık Bakanlığı, "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri" ile ilgili 2020/1 sayılı genelgesini revize ederek, 2025/1 sayılı genelge olarak yeniden yayımladı ve taşra teşkilatlarına iletti.

Yeni düzenlemeye göre, Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında görev yapan aile hekimleri, daha önce yalnızca sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi eşit veya daha düşük ilçelerde aile hekimliği birimi tercih edebilirken, artık il sınırları içinde olmak kaydıyla hizmet puanına göre herhangi bir boş aile hekimliği birimini seçebilecekler.

DEĞİŞİKLİKLER YAYIMLANDI!

Öte yandan, mevcut uygulamada 45/A statüsünde görev yapan ebe ve hemşireler (kamuoyunda 3+1 sözleşmeli olarak bilinen), aile hekimliği birimlerinde sözleşmeli olarak çalışamazken, yapılan değişiklikle birlikte 45/A statüsündeki ebe ve hemşireler artık aile hekimliği birimlerinde görev alabilecekler.

YENİ BİR YERLEŞTİRME KAPSAMINA DAHİL EDİLEBİLECEK

Bunun yanı sıra, sözleşmeli çalışan aile hekimlerinin sözleşmelerinin yenilenmemesi, feshedilmesi veya kendiliğinden sona ermesi durumunda, herhangi bir bekleme süresi olmadan yeniden sözleşme yapmaları mümkünken, yeni düzenleme ile bu durumdaki aile hekimlerinin en az 2 yıl geçtikten sonra tekrar yerleştirme sürecine dahil olabilecekleri belirtildi.