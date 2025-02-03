Kızılcık Şerbeti'nde Nilay eve köpek getirdi, Meryem'in sözlerine Sağlık Bakanlığından tepki geldi

03 Şubat 2025 06:46 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 06:53

Kızılcık Şerbeti'nin renkli karakteri Nilay'ın eve köpek getirmesiyle yaşanan diyaloglar Sağlık Bakanlığının radarına takıldı. Sahnede Meryem karakteri köpekten insana hastalık bulaşmayacağını savununca sosyal medyada tartışmalar başladı. Konuya noktayı Sağlık Bakanlığı hesabı koydu.

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Popüler dizi Kızılcık Şerbeti’nin son bölümündeki bir sahne, sağlık alanında yeni bir tartışmaya yol açtı. Dizide, Ünal ailesinin evine giren bir köpeğin doğum yapması ve Nilay karakterinin onu saklaması işlenirken, karakterlerden Meryem’in "Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz" şeklindeki sözleri dikkat çekti. Bu sahne sonrası sosyal medyada başlayan tartışmalara Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN RESMİ AÇIKLAMA

Bakanlık, Sağlıklı Çözüm hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, dizide geçen ifadenin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Paylaşımda, köpeklerden insanlara bulaşabilecek hastalıklarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

Kuduz: Köpek ısırığı, tırmalaması veya salyasının açık yaraya temas etmesiyle insanlara bulaşabilir.

Enfeksiyon riski: Köpeklerin ısırık ve tırmalamalarının çeşitli enfeksiyonlara sebep olabileceği vurgulandı.

Kala-azar: Köpeklerin taşıyıcı olduğu bu parazit, tatarcık sinekleri aracılığıyla insanlara bulaşabilir.

Kist hidatik: Köpek dışkısı yoluyla insanlara geçen bir hastalık olup, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bakanlık, kamuoyunu yanlış bilgilendirmemek adına dizilerde ve televizyon programlarında sağlıkla ilgili ifadelerin dikkatli seçilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklama sonrası sosyal medyada konuya dair pek çok yorum yapılırken, bazı kullanıcılar sahnenin yanlış yönlendirme içerdiğini, bazıları ise köpeklerin doğru bakım ve aşılamayla güvenli hale getirilebileceğini savundu.