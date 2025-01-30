Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! Hamdi Alkan fenomen dizide

30 Ocak 2025 14:17 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 14:17

Üç sezondur ekranda olan Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna ünlü bir isim geliyor. Cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti'ne hem oyuncu hem de yönetmen Hamdi Alkan dahil oluyor.

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine yeni isimler dahil oluyor. Her bölümü sosyal medyayı sallayan dizi, yeni oyuncularıyla da heyecanı arttırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE HAMDİ ALKAN GELİYOR

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüne oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan dahil oluyor. Cuma günleri ekranda olan Kızılcık Şerbeti dizisine Baldız adlı filmde hem oyuncu hem de yönetmen olarak görev alan Hamdi Alkan dahil oluyor. Hamdi Alkan, dizide Ulvi rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Hamdi Alkan dizide Fatih Gühan'ın oynadığı İlhami karakterinin babası rolünde diziye dahil oldu. İlhami'nin Ceren Yalazoğlu Karakoç'un oynadığı Nursema karakteriyle yaşadığı problem sonrası babasından yardım istemesiyle oyuncu diziye dahil olacak.

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle sezon finali tadında bir bölümle ekrana geldi. Önümüzdeki hafta yılbaşı tatili arasına girecek olan dizinin kadrosuna yakında flaş bir isim katılıyor. Son olarak “Sandık Kokusu” dizisinde seyirci karşısına çıkan Ece İrtem, şimdi aynı senaristler Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı fenomen dizi “Kızılcık Şerbeti”ne geliyor.