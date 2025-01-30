Gonca Vuslateri bütün ipleri kopardı! Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisi ile kriz yaşadı

30 Ocak 2025 12:03 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 12:08

Başrolünde Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Gonca Vuslateri'nin yer aldığı Leyla: Hayat… Aşk… Adale dizisinde sular durulmuyor. Daha önce de oyuncular arasında polemik yaşandığı iddia edilirken, Gonca Vuslateri'den yeni bir hamle geldi.

Sahneleriyle sosyal medyada viral olan oyuncu Gonca Vuslateri'nin zaman zaman ekip arkadaşlarıyla arasında gerginlikler olduğu iddia edildi. Özellikle Cemre Baysel'in başrol olmasına rağmen, Gonca Vuslateri'nin yükselişe geçmesi iki oyuncu arasında gerginliği de arttırdığı iddia edilmişti. Gonca Vuslateri, iddiaların ardından yeni hamlesiyle yine dikkatleri üzerine çekti.

GONCA VUSLATERİ LEYLA DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Kızını kucağına aldıktan sonra ekranlara Leyla dizisiyle geri dönen Gonca Vuslateri, dizideki danslarıyla sosyal medyada gündem oluyor. Her bölümde sosyal medyada konuşulmayı başaran Gonca Vuslateri, diziyi takipten çıktı. Son hamlesiyle dikkat çeken Gonca Vuslateri'nin diziden ayrılacağı iddia edildi. Gonca Vuslateri çıkan haberlerin ardından tekrar Leyla dizisinin sosyal medya hesabını takibe aldı.

GONCA VUSLATERİ, CEMRE BAYSEL İLE GERGİNLİK YAŞADI MI?

Cemre Baysel, Alperen Duymaz gibi isimlerin başrolde yer aldığı Leyla Hayat Aşk Adalet dizisinde oyuncular arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi. Cemre Baysel'in Gonca Vuslateri'yle olan fotoğrafı silmesi sonrası iki başrol oyuncunun arasının açık olduğu iddia edilmişti.