Çağatay Ulusoy'dan yeni Aslıhan Malbora hamlesi! Havalimanında bırakıp kaçmıştı

29 Ocak 2025 17:22 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 17:22

Kübra dizisinin setinde tanışan Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora'nın arkadaşlıkları ilişkiye döndü. Birlikte görüntü vermekten kaşan iki oyuncu, ilk kez havalimanında görüntülenmişti. Yaklaşık 2 aydır sevgili olan çiftten Çağatay Ulusoy'dan Aslıhan Malbora hamlesi geldi.

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'nın başrolünde yer aldığı Kübra dizisi, 2 sezon izleyicisiyle buluştu. Dizide başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora, 1 ay önce ilk kez havalimanında görüntülendi. Çağatay Ulusoy kameraları görünce kaçarken, Aslıhan Malbora ise ne yapacağını bilemedi. Çağatay Ulusoy'dan yeni Aslıhan Malbora hamlesi geldi.

ÇAĞTAY ULUSOY'DAN YENİ HAMLE

Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın ile yollarını ayırdıktan sonra Kübra dizisindeki rol arkadaşı Aslıhan Malbora ile aşk yaşamaya başlamıştı. İki isim ilk kez havalimanında görüntülenmiş ve Çağatay Ulusoy kameraları görünce sevgilisini bırakıp oradan kaçmıştı. Aslıhan Malbora ise ne yapacağını bilemeyerek "Ben de kendisini arıyorum ama" diyerek tepkisini göstermişti.

Dizi setlerinde 8 saatten fazla çalışmama kararı alan ve sevgilisi Aslıhan Malbora’ya zaman ayırmak istediği için bu kararı aldığı konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora'yı aylar sonra Instagram’dan takibe aldı. Çağatay Ulusoy’un bir takip için aylarca beklemesine ise kimse anlam veremedi.