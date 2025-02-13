İstanbul Ataşehir'de korkutan yangın!

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki İçerenköy Hal Şubesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Sebze halinin deposunda bulunan plastik kasalar bilinmeyen bir nedenle yandı. Yoğun dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.