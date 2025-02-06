Eminönü'nde korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor

06 Şubat 2025 13:05 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 13:26

Eminönü Meydanı’nda bulunan Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Can kaybı ya da yaralı olmadığını belirten İstanbul Valisi Davut Gül, yangının çıkış sebebiyle ilgili de açıklama yaptı.

İstanbul Eminönü'nde öğle saatlerin korku dolu anlar yaşandı. Mısır Çarşısı'nın yanındaki bir restoranda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

RESTORANDA YANGIN ÇIKTI

Korkutan yangının bir restoranda çıktığı tespit edildi. Alevlerin diğer alanlara sıçramaması için itfaiye ekipleri müdahalesini sürdürüyor.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Yangın sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül şu ifadeleri kullandı:

"Yangın Mısır Çarşısı'nda çıkmadı, oraya yakın bir işletmede çıktı. İtfaiye yaklaşık 5 dakika sonra müdahalede bulundu. Yangın kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor. 75 personel tahliye edildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı yok. Yangının çıkış sebebini itfaiye ayrıca raporlayacak. Restoran ahşap olduğu için yangın hızlı yayılmış ama herhangi bir yere sıçramadan yangın söndürüldü. Herkese geçmiş olsun."

Ayrıntılar geliyor...