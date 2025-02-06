İstanbul güne yoğun kar yağışı ile uyandı! Meteoroloji karın en fazla görüleceği ilçeleri açıkladı
Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbullular güne yoğun kar yağışıyla uyandı. Megaketin yüksek kesimleri beyaza birindi. Öte yandan Meteoroloji karın en fazla görüleceği ilçeleri açıkladı.
Meteoroloji, AKOM ve valiliğin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde şiddetini arttıran kar yağışı, hasretle bekleyen İstanbulluları sevindirdi.
YÜSEK KESİMLERDE ŞİDDETİNİ ARTTIRIYOR
Anadolu Yakası'nın ilçelerinden olan Kartal'ın yüksek kesimlerinde de sabah saatlerinde kar yağışı kendini gösterdi. İşe gitmek için yollara çıkan vatandaşlar yağan karın altında yürüdü.
İSTANBUL'DA KARIN EN FAZLA GÖRÜLECEĞİ İLÇELER
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul genelinde bazı ilçelerde kar yağışı daha etkili olacak. Özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde karın yoğun olması bekleniyor. Kar yağışının en fazla hissedileceği ilçeler şöyle:
Arnavutköy
Ataşehir
Başakşehir
Beykoz
Beylikdüzü
Çatalca
Çekmeköy
Eyüpsultan
Esenyurt
Gaziosmanpaşa
Kağıthane
Sancaktepe
Sarıyer
Şile
Silivri
Şişli
Sultangazi
Ümraniye
Diğer ilçelerde ise karla karışık yağmur etkili olacak. Uzmanlar, özellikle yüksek kesimlerde karın daha uzun süre kalacağını ve beyaz örtünün bazı bölgelerde daha belirgin olacağını belirtiyor.